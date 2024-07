Organizada pela Secretaria de Esportes, a Prova de Natação teve participação de vários atletas - Foto Secom/Divulgação

Publicado 01/07/2024 18:27

São João da Barra – O Circuito Junino 2024 de São João da Barra (RJ) movimentou o Rio Paraíba do Sul no final da semana, por conta da tradicional Festa de São Pedro (padroeiro dos pescadores), de 156 anos. Na sexta-feira (28), aconteceu o Concurso Fluvial de Canoa Ornamentada, organizado pela Secretaria de Cultura, com os seis competidores esbanjando criatividades, dando um toque diferente nas embarcações.

Sábado (29) a Prova de Natação reuniu público expressivo no trecho do rio nas imediações da Praça de São Pedro, com participação de vários atletas sanjoanenses, tendo na organização a Secretaria de Esportes, com premiação total de R$ 1.860. A primeira colocação, com 117 pontos, ficou com a canoa que escolheu a temática “Festa do Interior”, de José Luiz Gonçalves.

De um total de R$ 6.500 da premiação, o primeiro colocado recebeu R$ 3 mil. O Segundo lugar, com 111 pontos, foi a canoa de Thalles Penha (“Jorge, nosso Povo Brasileiro tem Alma de Guerreiro”), levando R$ 2 mil; ficando em terceiro Dione Rosa, com “Brasil na Copa América” (97 pontos), recebendo R$ 1 mil.

A quarta classificada foi a canoa de Tarcísio Moreira, “O Rio Não Está Para Peixe” (93 pontos), a quem coube R$ 500. A comissão julgadora considerou tema, criatividade, ornamentação e conjunto – envolvendo concretização, além de movimentação expressiva dos participantes, na animação e expressão de personagens e componentes presentes na embarcação). A programação do Circuito foi encerrada nesse domingo (30).