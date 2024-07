Cláudio Castro percorreu trecho da ponte, acompanhado de diversas autoridades - Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/07/2024 20:42

São João da Barra – Apontada como a maior obra de infraestrutura do norte e noroeste fluminense realizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, a Ponte da Integração, ligando São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e Campos dos Goytacazes, estará liberada em janeiro l para uso dos moradores dos municípios, sem que haja o tráfego de veículos pesados.

A informação é do governador Cláudio Castro, que nesta sexta-feira visitou as obras da ponte, cumprindo mais uma agenda em São João da Barra, um dia depois de ter participado de inauguração da Avenida Genecy Mendonça, em parceria entre os governos municipal e

estadual. A construção da ponte (sobre o Rio Paraíba) acontece há mais de 40 anos, atrapalhada por uma série de contratempos.

Havia expectativa quanto à possibilidade de estar concluída em setembro deste ano; mas, Cláudio Castro garante a conclusão até dezembro e anuncia o início das obras das RJs 194 e 196, que atenderão ao fluxo da ponte entre São João da Barra, Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana. O governador percorreu parte da ponte, acompanhado de várias outras autoridades.

“Na verdade, são três obras em uma”, destaca Castro explicando: “Você tem a obra da ponte, tem as alças, além de duas RJs que, aí sim, fazem a ligação. Então também já começamos as RJs. Até outubro a gente realmente encerra a ponte, até janeiro as alças e aí mais um ano para realmente as RJs estarem completamente prontas. Isso é algo que mexe com os brios dessa região, caracterizava muito o abandono, a falta de foco, a falta de investimento, pontua.

O governador observa que o governo do estado está conseguindo dar um passo importante no sentido de valorizar a região norte: “Economicamente é uma região importante demais e que precisava se sentir importante. Acho que a entrega dessa ponte, vem também amalgamar essa importância que o estado volta a dar para o norte do estado do Rio”,

Castro estava acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar; da deputada estadual Carla Machado; outras autoridades estaduais; secretários municipais (que representaram a prefeita Carla Caputi); e lideranças regionais. Carla Machado, que foi prefeita por quatro mandatos em São João da Barra, também analisa a importância da ponte.

MUITO EMPENHO - “Mais um passo foi dado no sentido de concluir essa obra tão almejada há mais de 40 anos por todos nós, não só sanjoanenses, mas campistas, nosso povo também de São Francisco, e todos aqueles que empreendem aqui na região”, assinala a parlamentar apontando que o município tem o maior complexo portuário e industrial privado da América Latina.

“Temos as nossas usinas de cana e a questão turística também, que liga o litoral fluminense ao capixaba”, realça Carla Machado enfatizando: “A ponte vai dinamizar vários setores. Por isso, São João da Barra, hoje, é a porta de entrada do desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda”.

A deputada lembra também o empenho da prefeita Carla Caputi nos pedidos para a conclusão da ponte: “A prefeita não pôde estar presente neste ato, porque teve o seu filhinho Kaleb, essa semana; porém, está muito satisfeita e aqui de coração”. Rodrigo Bacellar diz que é testemunha da luta antiga dos políticos da região para a conclusão da ponte, incluindo o falecido deputado João Peixoto, que dá nome a ponte.

“Tivemos o prazer de estar na Ponte da Integração, mostrando de verdade o que é integração; quero dizer que essa obra não tem pai”, afirma concluindo: “Essa obra não é somente do governador Cláudio Castro; mas, sim, da população de Campos, de São João da Barra e de São Francisco de Itabapoana, porque aqui quem ganha é o povo. Não existe um super-herói que fez isso sozinho”.

RESUMO DO PROJETO - As autoridades municipais presentes foram secretários Alexandre Magno Estefan (Desenvolvimento Econômico e Tecnológico); Rodrigo Florêncio (Comunicação Social); Anderson Campinho (Segurança Pública), Anderson Campinho; e a chefe de gabinete da prefeita Carla Caputi, Nayara Pereira.

Prestigiaram o evento, ainda, o secretário estadual de Habitação, Bruno Dauaire (deputado licenciado); Bernardo Rossi (Ambiente e Sustentabilidade); Coronel Leandro Sampaio Monteiro (Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar; Pedro Ramos, presidente do Departamento de Estrada de Rodagem (DER); e os deputados estaduais Chico machado e Thiago Rangel.

A Secretaria de Comunicação (Secom) descreve que, com todo o tabuleiro já montado e quase todo o guarda-corpo concluído, a ponte tem 16,2 metros de largura e 35 pilares, sendo 17 no trecho sobre o Rio Paraíba do Sul, 14 em São João da Barra e quatro em São Francisco do Itabapoana.

O DER resume que, além da conclusão da alça de acesso na margem esquerda do Paraíba, será feita nos próximos meses a conclusão das quatro faixas da via com massa asfáltica e sinalização. “Também está sendo finalizada a separação das pistas com a passagem lateral de um dos lados da ponte, que será destinada a pedestres e ciclistas”, acentua.