Os quiosques do Polo Gastronômico funcionarão até ao encerramento da programação - Foto Divulgação

Os quiosques do Polo Gastronômico funcionarão até ao encerramento da programação Foto Divulgação

Publicado 06/07/2024 14:49 | Atualizado 06/07/2024 15:08

São João da Barra – Tendo como principal atrativo o festival de pratos típicos, com cardápio diversificado da culinária sanjoanense, o VI Arraiá Gastronômico movimenta o Polo Gastronômico de Grussaí, em São João da Barra, neste sábado (6). Os oito quiosques instalados no espaço estarão funcionando até ao encerramento da programação.

O evento consta de atrativos artísticos e culturais, incluindo apresentações musicais e de dança de quadrilha. A realização é da Associação Permissionários do Polo Gastronômico, com apoio logístico do governo municipal. Os pratos estão sendo comercializadas a R$ 20; outras opções com carnes variadas estão disponíveis com preços diferenciados.

Barco do Forró abre a sequência de apresentações, às 16h; seguido por Gustavo Rangel, 18h; Everton Barreto, 21h; e Patricinho do Forró, 23h. Para este domingo, a abertura terá Batista do Forró, 14h; Sabrina Rocha, 16h; Quadrilha Mãe Querida, 18h; Neiva Brasil, 20h; e Forró Didoido, 22h. A próxima etapa do evento será nos dias 13 e 14.

Os quiosques e as opções de pratos típicos são: Mister Peixe - Caldo de abóbora com carne seca, caldo de aipim com costelinha suína, caldo verde e mocotó); Nosso Kiosk - Torresminho com aipim e caldo de abóbora com carne-seca); Quiosque do Joel - Strogonoff de frango e mocotó); Quiosque do Bigode - Caldo de abóbora, mocotó, caldo verde de aipim e caldo de batata).

Há ainda: Chalé do Mineiro - Pasteizinhos de queijo, caldo verde, caldo de mocotó, e choconhaque); Quiosque Da Marli - Frango a passarinho, caldo de aipim com camarão e vaca atolada); Quiosque Toca do Jabuti - Caldo verde, mocotó e caldo de aipim com camarão; Quiosque do Cigano - Caldo de mandioca com carne de sol, mocotó, dobradinha, caldo verde, canjiquinha com carne de sol, vaca atolada e pela égua.