A Secretaria de Educação orienta que o estudante deve comparecer ao setor de bolsa Foto Divulgação

Publicado 13/07/2024 16:05

São João da Barra – A partir de segunda-feira (15), até ao próximo dia 24, a Secretaria de Educação de São João da Barra (RJ) estará recadastrando estudantes beneficiários do Programa Municipal de Incentivo ao Ensino Universitário (Cartão Universitário).

O procedimento terá de ser feito presencialmente, das 9h às 17h, no setor de Bolsa Universitária da secretaria, na Avenida Rotary, 783 (fundos), de acordo com a data de cada referente a cada instituição de ensino.

O cronograma a ser seguido é: Isecensa (15); Universo (16); Estácio de Sá (17 e 18); Ucam e Redentor (19); Uniflu e FMC (22); Unig e Famesc (23). A portaria com todos os detalhes está publicada no Diário Oficial do dia oito de julho e diz que os documentos devem ser originais, assinados e carimbados pela instituição de ensino ou QR-Code assinatura eletrônica.

A documentação consta de requerimento de renovação; declaração de CR (coeficiente de rendimento semestral) e frequência; comprovante original de matrícula em instituição de ensino superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

RECURSO - Também devem ser apresentados boleto e comprovante de pagamento da mensalidade do mês de julho de 2024; comprovante de residência atualizado referente aos meses de maio, junho ou julho; comprovante de renda atualizado de toda a composição familiar (maio, junho ou julho ou declaração IR 2024 ou equivalente).

A orientação o estudante que não estiver de posse, no dia de recadastramento da sua universidade, de algum dos documentos solicitados, é procurar o setor de bolsas no dia 24 de julho. Se nessa data ainda não tiver a documentação completa, poderá requerer prorrogação de prazo, apresentando justificativa, através do protocolo geral do município, anexando as comprovações necessárias.

De acordo com a coordenação do programa, quem tiver recadastramento indeferido deve protocolar recurso, junto ao setor de bolsas, até o dia 26 de julho. Quanto aos comunicados, está definido que serão feitos pela Secretaria de Educação por meio do e-mail do estudante.