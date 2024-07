Prefeita Carla Caputi se filiou ao União Brasil em março, juntamente com Rodrigo Baxellar - Foto Divulgação

Prefeita Carla Caputi se filiou ao União Brasil em março, juntamente com Rodrigo Baxellar Foto Divulgação

Publicado 24/07/2024 16:58 | Atualizado 24/07/2024 16:58

São João da Barra - O União Brasil está em contagem regressiva para confirmar a candidatura da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi, à reeleição. A convenção será sexta-feira (26), na Rua São João, s/nº, Praça Santo Antônio, no centro da cidade.

Vários líderes políticos confirmaram presenças; entre eles, o presidente estadual do União e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar; além de representantes do PT, PSD, Solidariedade, Cidadania, Avante, PV, PRD, PRTB, DC, PCdoB, Mobiliza, PSDB e PDT.

Segundo a assessoria da prefeita, todos esses partidos estão confirmando apoio ao União Brasil na disputa sanjoanense. O início da convenção está previsto para as 17h. Carla Caputi se filiou ao União em março deste ano juntamente com o deputado estadual Rodrigo Bacellar.

O ato aconteceu no Rio de Janeiro, prestigiado pela deputada estadual e ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado (PT). "Com a presença de todos os amigos e correligionários dos partidos estaremos juntinhos para continuarmos construindo com muito amor e trabalho um futuro de avanços e alegrias”, afirma Carla Caputi.

A prefeita considera a convenção um momento muito importante: “Iremos definir as alianças e estratégias para as eleições de 2024, fazendo uma política do bem, de respeito e principalmente de muito trabalho e dedicação, com foco na melhoria e avanço da vida de todos", destaca.