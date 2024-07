Ana Carolina é um dos nomes nacionais programados para o festival no Sesc de Grussaí - Foto Priscila Prade/Divulgação

Publicado 17/07/2024 21:04 | Atualizado 17/07/2024 21:14

São João da Barra – Com apoio logístico do governo municipal e de sindicatos lojistas, o Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza, a partir de domingo (21) até 28 deste mês, em São João da Barra (RJ), o 22º Festival de Inverno. Contará com música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais na programação.

O evento será realizado no hotel Sesc Grussaí, com shows de grandes artistas, entre eles Ana Carolina, no dia 27, e Preta Gil (28). O presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, comenta que em toda e qualquer atividade do Sesc RJ está intrínseca a ideia de inclusão e democracia.

“Trabalhamos diuturnamente para dar dignidade e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio e também aos mais vulneráveis da nossa sociedade”, relata Florencio destacando: “O tema do Festival de Inverno deste ano traz essa ideia muito claramente, com um adendo: as narrativas hegemônicas precisam ser revertidas para que aqueles que historicamente tiveram papéis de coadjuvantes possam de uma vez por todas se tornarem protagonistas".

O presidente aponta que uma das novidades deste ano é a volta do projeto Boca Suja, no qual poemas de grandes nomes da poesia nacional são impressos em guardanapos e distribuídos durante a programação do Festival. “Em 2024, a homenageada é a poetisa e escritora de obras infantojuvenis Roseana Murray”, informa.

FILMES E EXPOSIÇÃO - Nos dias 27 e 28 a entrada será mediante a troca de um quilo de alimento não-perecível, das 14h às 22h. De 21 a 25 haverá exibição dos filmes “O Menino Maluquinho, o filme” e “O Menino Maluquinho 2 – A Aventura”; “Turma da Mônica Jovem” (26), completando a programação nos dias 27 e 28.

De acordo com a assessoria do festival, na galeria da Estação Sesc Grussaí, o público poderá conferir a exposição gratuita “Ribeirar” (27 e 28, das 15h às 20h), com abertura no dia 26 às 18h. “A mostra propõe um diálogo das referências cotidianas locais no território afetivo-geográfico onde está localizada a unidade, com a ideia de levar para o campo poético o olhar tão habituado e familiar que normalmente se constrói com as questões que atravessam as populações que vivem à beira”, detalha.

Estão ainda programados os espetáculos “Circo da Silva apresenta Funil” (27 e 28), com ritmos clássicos do picadeiro, como polcas e valsas, além de números exóticos e tropicais; “Fábrica de Nuvem” (27); e “Se der Corda” (28). Já no Espaço Bem-Estar vão acontecer oficinas de artes visuais com elementos da natureza; prensagem de flores e folhas; pintura invisível e tinta de raiz e várias outras atividades.