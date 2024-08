Para que a doação seja feita com segurança, há exigências apontadas pela Secretaria de Saúde - Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/08/2024 00:07 | Atualizado 03/08/2024 00:47

São João da Barra – Um dos municípios da região norte do estado do Rio de Janeiro que dependem do Hemocentro Regional, São João da Barra programa coleta no próximo dia 15. O objetivo é contribuir para o estoque do banco de sangue, instalado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes.

A iniciativa da Secretaria de Saúde tem parceria com o instituto pela Vida Doando Esperança; Igreja Pentecostal Vivendo o Chamado de Deus; e o próprio hemocentro, que disponibilizará a unidade móvel para a campanha de doação, das 8h às 15h, próximo ao Calçadão Dirceu da Graça Raposo, ao lado da sede do governo municipal, no centro da cidade.

A secretaria orienta que, para efetuar o cadastro os doadores devem apresentar toda documentação prevista. É necessário ainda ter idade entre 16 e 69 anos; mais de 50 quilos; boas condições de saúde; estar bem alimentado; e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores à doação.

Também não poderá doar quem estiver gripado, resfriado, com febre e diarreia, além das grávidas e no pós-parto. Deve ser evitada alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação e não usando tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação (sobrancelhas, lábios etc.) fora dos parâmetros.

Nestas três últimas observações, para que o doador-alvo esteja apto é necessário que os procedimentos tenham sido feitos em estabelecimento apropriado, com assepsia correta e material descartável. Quanto aos documentos exigidos, são RG (Carteira de Identidade física ou digital); CNH (Carteira Nacional de Habilitação física ou digital, com a presença do QR Code).