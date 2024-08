Atendimento volante acontecerá em diversos pontos do município, de 9h às 13h - Foto Secom/Divulgação

Atendimento volante acontecerá em diversos pontos do município, de 9h às 13h Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/08/2024 17:59 | Atualizado 07/08/2024 18:37

São João da Barra – O Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) de São João da Barra (RJ) inicia no próximo dia 13 campanha de vacinação antirrábica, com atendimento volante. O objetivo é vacinar o maior número possível de cães e gatos. No entanto, filhotes com menos de três meses, fêmeas gestantes e amamentando não poderão ser vacinados.

A campanha vai até seis de setembro, com atendimento das 9h às 13h nas diversas localidades do município, de acordo com cronograma definido pelo NCZ. Começa antes do Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica, marcada para 14 de setembro. De acordo com o cronograma, a primeira ação do NCZ, dia 13, será na praça da localidade de Quixaba.

Na sequência, a equipe volante estará em Campo de Areia e Cazumbá (14); Praça de Pipeiras e Palacete, em frente ao coreto da igreja (15); Vila da Terra - em frente à mercearia, e Rua Nova - em frente à igreja (20); Água Preta, banheiro público (21); Iquipari, em frente à mercearia do Cacau (22).

E mais: Chapéu de Sol, Praça São João Maria Vianney (27); Degredo, praça (28). Atafona, Praça do Meireles (29); Atafona, Jardim das Palmeiras (3); Grussaí, Praça Santo Amaro (4) e Praça Nossa Senhora Aparecida/Lagoa (5); São João da Barra, Estação das Artes e Praça Bairro de Fátima (6).