Com estrutura de 400 metros, passarela de madeira é considerada uma das maiores do país - Foto Divulgação

Com estrutura de 400 metros, passarela de madeira é considerada uma das maiores do país Foto Divulgação

Publicado 04/09/2024 16:14

São João da Barra - Mais destaque e acessibilidade são o que pretende o governo de São João da Barra (RJ) para o Canto das Pedras, na praia do Açu, com a criação de uma passarela de madeira de 400 metros, considerada uma das maiores do Brasil, além de outras estruturas. Os trabalhos foram desenvolvidos pela Secretaria de Obras e Serviços: “O trecho da praia foi transformado em um lugar convidativo às famílias e para a prática de esportes”, resume o secretário", Alexandre Rosa.

O projeto inclui jardinagem, bancos e lixeira: “Foi pensado para harmonizar com o ambiente natural, criando um espaço de convivência que valoriza a biodiversidade local e proporciona um ambiente acolhedor para os moradores e turistas", realça Alexandre.

Na avaliação do secretário, a urbanização da orla do Canto das Pedras representa um avanço significativo na infraestrutura e acessibilidade do quinto distrito: “Esse projeto contemplou a pavimentação em intertravado, proporcionando um ambiente seguro e agradável para os visitantes. Além disso, foi instalado um posto de guarda-vidas, garantindo a segurança dos banhistas”.

Estão inseridos, ainda, dois gazebos equipados para apoio, que vão oferecer cadeiras híbridas. “Esse investimento reforça o compromisso com a inclusão, permitindo que todos possam desfrutar das belezas naturais da região. O Canto das Pedras é um cenário onde a beleza da natureza se mistura com o desenvolvimento”, destaca Alexandre.