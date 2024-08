Organizada pelo Conselho de Pastores Evangélicos, Cruzada terá nomes nacionais da música gospel - Foto Divulgação

Publicado 28/08/2024 17:14

São João da Barra – A partir desta quinta-feira (29) até sábado (31), São João da Barra (RJ) estará reunindo líderes evangélicos do município, de Campos dos Goytacazes, Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e várias outras cidades, por conta da Cruzada Evangelística Aviva. A previsão dos organizadores é que milhares de compareçam.

A realização é do governo municipal, com organização do Conselho de Pastores Evangélicos de São João da Barra. A concentração será próxima ao letreiro turístico “Eu amo SJB”. Estão confirmados os cantores gospel de renome nacional e internacional Isadora Pompeu, Jefferson e Suellen e Davi Sacer.

O presidente do Conselho de Pastores Evangélicos, Edson Almeida Monteiro, assinala que a expectativa é receber um grande público: “O propósito desta edição é declarar que Jesus está vivo e continua transformando e fazendo sentido em nossas vidas.

Monteiro destaca que desde a primeira edição da Cruzada há relatos de centenas de pessoas impactadas com o poder transformador do evangelho: “Pessoas que tiveram suas vidas transformadas e hoje são agentes de transformação”, declara.

A programação dos três dias é a seguinte: Quinta-feira (29), 19h - Abertura com ministério de louvor da PIB de Bajurú; 19h45 - Ministração com Marcos Valiengo; 20h45 - Ministração com Maria Pita; 21h30 - Ministração da palavra com o pastor Júlio Nunes; 22h30 - Show com Isadora Pompeu.

Sexta-feira (30), 19h - Abertura com o ministério de louvor da Assembléia de Deus da Chatuba - Central de Atafona; 20h - Show com CIA Salt; 21h - Ministração da palavra com o apóstolo Vagner Diniz; 22h30 - Show com Jefferson e Suellen. Sábado (31), 19h - Abertura com o ministério de louvor da IAMA; 20h - Show com Ministério Ágape; 21h - Ministração da palavra com o pastor Edgard Custódio; 22h30 - Show com Davi Sacer.