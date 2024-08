No início da tarde desta quinta-feira já se podia notar ventos mais fortes em Grussaí - Foto Divulgação

Publicado 22/08/2024 17:37

São João da Barra – A velocidade dos ventos pode chergar74 quilômetros/hora e as ondas atingirem de três a quatro metros em São João da Barra, na região norte do Estado do Rio de Janeiro neste final de semana. A previsão da Marinha do Brasil é para esta sexta-feira e sábado (23/24).

O trecho que mais deverá ser atingido é entre Arraial do Cabo/RJ (região dos lagos) e Vitória, no Espírito Santo (ES). Em São João da Barra, embora sem causar transtorno, os ventos já estão mais fortes, principalmente nas praias de Grussaí, Atafona e Chapéu de Sol.

O mar começou a ficar agitado no início da tarde; porém sem ondas elevadas. A Defesa Civil se mantém em alerta e a recomendação aos pescadores é evitar sair com as embarcações ao mar neste período. Em caso de rajadas, não é recomendado procurar abrigo embaixo de árvores.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública alerta principalmente quem estiver em local público a ficar atento e orienta: em caso de emergência, as pessoas podem recorrer à Defesa Civil, através dos números 199; 2741-8370; 99915-3153 (ligações e whatsapp).