O transporte universitário é garantido, em ônibus novos, a quem estuda em instituições de Campos - Foto Secom/Divulgação

O transporte universitário é garantido, em ônibus novos, a quem estuda em instituições de Campos Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/08/2024 13:15 | Atualizado 09/08/2024 13:32

São João da Barra – A coordenação do setor de Transporte Universitário do governo de São João da Barra (RJ) prorrogou até 23 de agosto o prazo para cadastramento e recadastramento do transporte universitário de alunos que residem no município e estudam em universidades e cursos técnicos em instituições de Campos dos Goytacazes.

A data estipulada anteriormente seria nove de agosto; mas, segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), algumas instituições de ensino não liberaram as documentações necessárias e adequadas ao programa até o momento, impossibilitando a conclusão do serviço, inviabilizando a aquisição do passe livre pelos interessados.

Pelos critérios, para ser beneficiado, o aluno deve enviar a documentação exigida para e-mail transpestudantil@sjb.rj.gov.br. No caso de recadastramento, o documento exigido é a declaração de matrícula assinada e carimbada pela instituição na qual estuda, constando que o aluno está matriculado no segundo semestre de 2024.

Na declaração também devem constar os dias e horários das aulas presenciais frequentadas e a previsão do término do curso. É exigida, ainda, apresentação de uma foto 3×4, que deve ser entregue na sede da Secretaria de Educação, no ato da retirada da autorização (Avenida Rotary, nº 783 - Fundos).

Já para novos cadastros, os documentos necessários são: RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista e comprovante de residência (conta de água ou luz). Em caso de aluguel, o aluno deve enviar cópia do contrato assinado junto com o comprovante de residência do proprietário, que também pode ser conta de água ou luz.

Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros que não façam parte da composição familiar é preciso enviar declaração do proprietário do imóvel atestando moradia no endereço informado, junto com o comprovante de residência. Para a declaração de matrícula as exigências são as mesmas estipuladas para recadastramento; porém, são duas fotos 3×4 (que deverão ser entregues na data da retirada na secretaria).