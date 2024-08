Além da recente conquista na competição capixaba, Marcelo Ribeiro acumula outros títulos - Foto Secom/Divulgação

Além da recente conquista na competição capixaba, Marcelo Ribeiro acumula outros títulos Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/08/2024 12:26 | Atualizado 14/08/2024 12:26

São João da Barra – A primeira colocação (categoria Open), na segunda etapa de Tríplice Coroa, disputada na praia do Pontal do Ipiranga, em Linhares, Espírito Santo (ES) acaba de ser conquistada pelo surfista de São João da Barra (RJ), Marcelo Ribeiro (Gugu).

A competição foi realizada do dia nove a 11 de agosto, reunindo na categoria open 21 competidores. A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que a Tríplice Coroa é Válida pelo ranking capixaba 2024 e teve a primeira etapa realizada de 21 a 23, na praia de Povoação; a terceira será de 27 a 29 de outubro, em Regência.

A realização é da Associação de Surf de Linhares (ASL), com homologação pela Federação de Surf Capixaba (Fesurf). “Foi um bom resultado e agora estou me preparando para a terceira etapa”, comenta Marcelo Ribeiro ressaltando que, além de bem sucedido na competição realizada no Espírito Santos, há outras em seu currículo.

“Estou muito feliz com o resultado e com outras conquistas importantes que venho conseguindo nos últimos anos, como a conquista do campeonato capixaba”, assinala o sanjoanense pontuando: “Destaco o incentivo e o apoio da Secretaria de Esportes da minha cidade que tem viabilizado as participações".