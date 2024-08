Apesar da expectativa de ressaca nesta segunda-feira, as ondas não sofreram alteração - Foto Divulgação

Apesar da expectativa de ressaca nesta segunda-feira, as ondas não sofreram alteração Foto Divulgação

Publicado 12/08/2024 21:26

São João da Barra – A partir desta segunda-feira (12) até quinta (15), o município de São João da Barra, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, está em alerta, por contra de previsão da previsão é da Marinha do Brasil de que no trecho de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos-RJ, a São Mateus (Espírito Santo) poderá haver ressaca, com ondas de até três metros.

Também, estão previstos ventos de 50 a 74 quilômetros. Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, Marco Antônio Ribeiro (Careca), por enquanto, está tranqüilo nas praias de Grussai, Açu, Chapéu de Sol e Atafona (onde o Rio Paraíba desemboca); mas, ele orienta os pescadores a não praticar pesca em alto mar no período.

Quanto aos ventos que atingem a região, anteriormente previstos até esse domingo (11), o secretário diz que nova previsão estende até esta terça-feira (13); porém, até quinta (15), pode oscilar entre força 7 (50 a 61 quilômetros) e 8 (62 a 74). Caso isso corra, Careca orienta quem estiver na rua a evitar abrigo próximo de árvores e locais inseguros.

“A recomendação aos pescadores é evitar sair com as embarcações ao mar no período de ressaca e ventos; em caso de rajadas, não é recomendado procurar abrigo embaixo de árvores”, enfatiza o secretário apontando que a Secretaria Municipal de Segurança Pública colocar à disposição para emergência os números da Defesa Civil: 199; 2741-8370; 99915-3153 (ligações e whatsapp).