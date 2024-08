No Centro Cultural Narciza Amália haverá Café Literário, por conta do Festival de Folclore - Foto Divulgação

No Centro Cultural Narciza Amália haverá Café Literário, por conta do Festival de Folclore Foto Divulgação

Publicado 21/08/2024 18:32 | Atualizado 21/08/2024 18:46

São João da Barra – O final de semana em São João da Barra (RJ) será marcado por uma série de eventos culturais, começando, nesta sexta-feira (23), às 18h, com cinema na Praça São João Batista, do projeto Cine Enel aprovado pela lei de incentivo estadual. O filme programado é “Nosso Sonho”.

De acordo com o roteiro, trata-se de um longa-metragem musical que conta a história da dupla de cantores brasileiros Claudinho e Bochecha. A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Bochecha ressaltando a amizade entre ambos.

O script realça ainda que o filme mostra “como a amizade entre os dois se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos”. Também nesta sexta, haverá, no Centro Cultural Narciza Amália, Café Literário por conta do Festival de Folclore e Cultura Popular.

Com início às 19h30, terá explanação do folclore brasileiro; apresentações de danças; cantigas populares; contação de estórias; teatro; jogral; além de homenagem ao ativista folclórico do sexto distrito, Albert Campos. Para sábado (24) a abertura está prevista para as 14h, com o Festival de Bandas e Fanfarras.

As apresentações das bandas e fanfarras locais e instituições convidadas acontecerão na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho. A promoção é da Secretaria de Cultura com todos os eventos programados para o centro histórico.