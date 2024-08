O encerramento aconteceu nesta sexta-feira, em Grussaí, com panfletagem educativa - Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/08/2024 17:23

São João da Barra - iniciada na segunda-feira (12), percorrendo vários distritos de São João da Barra (RJ), a Blitz Educativa da Operação Lei Seca encerrou as ações da semana nesta sexta-feira (16) na praia de Grussaí, uma das mais frequentadas do município.

A iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da equipe de Educação da Operação Lei Seca, Programa Educação para o Trânsito Escola Nota 10 e Polícia Militar, envolveu também a Secretaria Municipal de Segurança Pública com apoio da Guarda Civil.

O objetivo foi conscientizar pedestres, ciclistas e motoristas sobre o respeito às leis de trânsito, além dos impactos e os riscos de dirigir após ingerir bebida alcoólica. Houve ainda abordagem explicativa com panfletagem nas ruas sobre o tema.

Outras ações aconteceram em escolas estaduais situadas próximo às blitz, com palestras educativas para os alunos. “O intuito orientar os futuros motoristas sobre o uso indevido de álcool e direção, além de mostrar os principais danos sociais e físicos causados pelo uso de drogas lícitas e ilícitas no trânsito”, resume a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo municipal.