Para a Casa de Cultura do Açu estão programadas oficinas de balé clássico e balé baby Foto Divulgação

Publicado 19/08/2024 19:44

São João da Barra – “Ampliar o acesso à cultura é a forma de dar oportunidades à população de estar incluída nos processos artísticos e de cidadania, movimentando as possibilidades de um amanhã mais harmônico e consciente”. A mensagem é do secretário de Cultura de São João da Barra (RJ), Gil Miranda, ao anunciar a abertura de inscrições para oficinas culturais nesta segunda-feira (19).

Os interessados têm até 30 de agosto para se inscrever, no Palácio Cultural Carlos Martins e na Casa da Juventude, das 9h às 17h, no centro da cidade. Outra opção, apontada como novidade pelo secretário, é a Casa de Cultura do Açu, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no quinto distrito. Para tanto, devem apresentar RG, CPF, Comprovante de residência (original) e Cartão NIS (quem tiver).

“Abrir um equipamento cultural no quinto distrito com diversas oficinas culturais é de uma dimensão inimaginável”, avalia Miranda ressaltando: “Desta forma, seguimos nossa meta de descentralização das ações e alcançando locais que não tinham acesso à política pública de cultura”.

De acordo com o secretário, o Palácio Carlos Martins abarcará as modalidades de balé clássico, canto coletivo, dança do ventre, desenho, jazz, jogos musicais, pintura, samba, além de teclado, violão iniciante e violão avançado.

“Já o Narciza Amália será a casa do artesanato com crochê, macramê, patch aplique, tricô e vagonite, além das oficinas de artesanato sustentável, biscoito caseiro e geleia diet”, inclui

Miranda assinalando que, para a Casa da Juventude, a secretaria disponibilizou violão iniciante e percussão.

Quanto ao Açu, as oficinas serão de balé clássico e balé baby, dança do ventre, pintura, percussão e artesanato sustentável. “Os interessados poderão se inscrever, ainda, nas modalidades de violão iniciante, desenho, jogos musicais, teatro infantil e samba”, conclui.