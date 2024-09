Carla Caputi planeja valorizar e explorar as potencialidades econômicas naturais do município - Foto Divulgação

Publicado 02/09/2024 18:52

SÃO JOÃO DA BARRA - “Com planejamento e foco no bem-estar de todos, vamos seguir construindo um município íntegro, democrático e descentralizado, considerando que as decisões se consolidam na construção coletiva e participativa dos nossos munícipes”. A avaliação é da prefeita Carla Caputi (União Brasil), ao resumir a São João da Barra dos seus sonhos. Ela é candidata à reeleição, tendo na vice o vereador petista Manoel Francisco Barreto (Chico da Quixaba).



A coligação é “São João da Barra Unida”, cuja composição conta com 14 partidos: União, PDT, DC, PRD, PRTB, Mobiliza, PSD, Avante, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PT, PC do B, PV. A prefeita avalia que o município vive um período de avanços e que seguirá na mesma linha.



A bandeira de campanha “é cuidar de cada sanjoanense, honrando o passado, celebrando o presente e construindo um futuro promissor para São João da Barra”. Empregabilidade é uma das prioridades, a partir da criação de oportunidades para todos os cidadãos. Envolve estratégia que visa também fomentar a economia local.



Carla Caputi destaca o Porto do Açu no contexto; como uma realidade que gera empregos, atrai olhares externos para a cidade; mas que gera demandas a serem reavaliadas: “Apostamos no crescimento econômico, em novas oportunidades, mas sempre preservando nossas raízes culturais”, observa defendendo o diálogo como fundamental na busca de soluções.





O DIA – A campanha eleitoral começou oficialmente no último dia 16, mas, já há algum tempo, as articulações vinham sendo feitas. Como a senhora avalia o nível?



CARLA CAPUTI - Representamos uma aliança de 14 partidos que confiam no nosso trabalho, na nossa política limpa e em tudo o que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Todas as articulações foram importantíssimas e mostram que a maioria da população acredita na nossa proposta, que é continuar avançando em políticas públicas que visam o desenvolvimento da nossa cidade e a qualidade de vida da nossa população.



Qual é a sua bandeira de campanha?



“É cuidar de cada sanjoanense, honrando o nosso passado, celebrando o presente e construindo um futuro promissor para São João da Barra, que vive um período de avanços, com significativos investimentos, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Vamos dar continuidade a tudo o que já está dando certo e investir cada vez mais. O que nos move é a certeza de que muito foi feito e a convicção de que podemos colaborar com a continuidade do desenvolvimento do município e, consequentemente, com o bem-estar de cada sanjoanense”.



Geração de emprego e renda é uma demanda que depende também de incentivos para atrair investidores. Como a candidata pensa buscar essa saída?



“Temos uma sólida política de desenvolvimento, focada na criação de oportunidades para todos os cidadãos. Ao fomentar a economia local, atrair empresas e incentivar a abertura de novos CNPJs, buscamos promover um ambiente de diálogo constante, propício para o crescimento sustentável. Colocamos toda a nossa estrutura à disposição das empresas que buscam o nosso município, principalmente a nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. A implementação de políticas públicas voltadas para a qualificação profissional dos sanjoanenses também desempenha um papel crucial nesse sucesso, com a oferta de vários cursos ao longo dos anos, muitos em parceria com empresas que se instalam no município e com o Instituto Federal Fluminense. Criamos o Programa de Qualificação Profissional e mantemos também, constantemente, o diálogo com essas empresas que se instalam, principalmente, no Porto do Açu para pleitear que a mão de obra local seja prioridade, com destaque para os jovens e a inserção de mulheres. Os saldos positivos de empregos, a abertura de empresas e a formalização do microempreendedor individual (MEI) são sinais de que as políticas públicas de incentivo à regularização empresarial e de oportunidades para a mão de obra local estão dando resultados. Com diálogo, planejamento e foco no desenvolvimento sustentável, vamos avançar cada dia mais”.



O Porto do Açu é um marco em São João da Barra, com potencial para fazer o norte do Estado do Rio de Janeiro arrancar no desenvolvimento. Qual retorno o município está tendo?



“Como destacamos em nosso Plano de Governo, o Porto do Açu hoje é uma realidade que gera empregos e atrai olhares externos para a cidade. São João da Barra virou a porta de entrada para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e entrou no mapa do desenvolvimento nacional e de geração de renda ao município. Contudo, o complexo trouxe novas demandas ambientais, de qualificação e capacitação profissional, além do aumento dos serviços públicos devido ao maior fluxo de moradores e à população flutuante no município. Surgiram novos desafios, como, por exemplo, os relacionados ao transporte público, que é ofertado gratuitamente em nosso município e que ampliamos na nossa gestão. Todos os reflexos do Porto, tanto positivos quanto negativos, fazem parte do nosso diálogo constante, não só com o setor privado, mas com outras esferas dos Poderes, inclusive Estadual e Federal. Recebemos com bons olhos todos os investimentos que chegam ao município, mas é primordial garantir que a nossa população mantenha sua qualidade de vida, sua rica história, sua tradição... Apostamos no crescimento econômico, em novas oportunidades, mas sempre preservando nossas raízes culturais”.



Desenvolvimento humano é uma necessidade quase unânime em nível nacional. Como solucionar? A senhora concorda que o eixo da solução esteja nos programas sociais?



“Como citamos anteriormente, temos focado na educação, qualificação e geração de renda para o desenvolvimento humano. Tanto que oferecemos cursos de capacitação para os assistidos cadastrados nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Focamos não só no Porto, mas também nas nossas vocações, como artesanato, a agricultura, o turismo e outras áreas. Os programas sociais são uma forma de dar um suporte ao assistido até que ele tenha condições de gerar sua própria renda. É assim com o nosso Cartão Cidadão, que é o principal programa de transferência de renda do município, que segue totalmente critérios sociais e técnicos para conceder o benefício. Em abril de 2023, conseguimos, graças às contas equilibradas do município, aumentar de R$ 350 para R$ 600. O fato de o benefício só poder ser utilizado no comércio local faz girar a economia sanjoanense”.

Saúde pública é também uma linha fora do prumo no país em vários estados e na maioria dos municípios.

Qual é a proposta capaz de garantir saúde para todos, com qualidade?



“Nosso compromisso é com a vida e o bem-estar dos sanjoanenses. E estamos provando isso com investimentos. Hoje, SJB já aplica 32,62% em saúde. O valor é mais do que o dobro da obrigação constitucional que fala da aplicação de 15% na Saúde do valor arrecadado com receitas de impostos e transferências de impostos. Temos 24 unidades de saúde abertas, com foco principalmente nos cuidados básicos e na prevenção. Temos ainda 11 bases do programa Estratégia da Família. Realizamos visitas domiciliares, inclusive com distribuição de fraldas e medicamentos. Reformamos nossas emergências 24 horas e implantamos novos serviços, como é o caso do Centro Municipal de Cardiologia, todo custeado com recursos da Prefeitura, e o Centro Terapêutico Pedro Machado, voltado ao atendimento de crianças, adolescentes e adultos com TEA, TDAH, TOD e outras necessidades. A saúde sempre será uma prioridade, pois se trata de questões urgentes. Mas também apostamos na saúde preventiva como estratégia para manter nossa população saudável e com serviços de excelência”.



Educação, turismo, agricultura. Como está o município nesses três itens e como ficará, caso a senhora se reeleja?



“Como faço questão de ressaltar, o nosso foco é melhorar a vida das pessoas, e sabemos que investir em educação é o caminho mais seguro para isso. Intensificamos os investimentos em recursos materiais e humanos. Estamos ampliando e reformando escolas em todo o município, implementando Programas de Gestão e Projetos variados voltados à melhoria da qualidade da Educação. Vale ressaltar que fomos o primeiro município da região a pagar o piso nacional da educação. Uma das principais ações da nossa gestão foi a retomada do cadastramento do Cartão Universitário. O programa oferece bolsas de até 100% de desconto, inclusive para cursos concorridos como Odontologia e Medicina, além de transporte gratuito para todos os estudantes. Mais do que oferecer acesso ao ensino superior a centenas de jovens do município, ele oferece a oportunidade de transformar a vida de um cidadão e, às vezes, até de uma família inteira. A nossa proposta é manter tudo isso e ampliar as nossas ações, como, por exemplo, mais oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos, proporcionando um sistema de ensino atrativo; criar novas disciplinas, como Inteligência Artificial; construir laboratórios de diversas disciplinas nas escolas municipais; e incluir o estudo ambiental, financeiro e empreendedorismo na grade curricular, entre outras. Tanto no Turismo quanto na Agricultura, vamos valorizar e explorar as nossas potencialidades econômicas naturais. Como fizemos questão de ressaltar no nosso Plano de Governo, quando um município reconhece e investe em seus recursos, como a pesca, a agricultura e o turismo, ele não apenas preserva suas tradições e cultura, mas também fomenta o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos. Aproveitar essas riquezas de maneira responsável e planejada é essencial para garantir o crescimento econômico, fortalecer a identidade local e oferecer oportunidades para as futuras gerações. Além de ampliar todas as ações que já desenvolvemos nessas áreas, criaremos novas iniciativas por meio de parcerias público-privadas”.



E a infraestrutura?



“Nos últimos dois anos, executamos e temos em andamento 161 obras, o que revela também o poder de investimento do município. Só de praças, foram 25 reformadas e outras cinco construídas. Calçamos várias ruas e a nossa proposta é seguir trazendo mais infraestrutura para o município. Entre as nossas propostas estão o alcance de 100% do município com luminárias LED, que já passamos de mais de cinco mil pontos instalados, abrir novas estradas, construir pontes e implementar uma política de saneamento ambiental com o objetivo de universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico, mediante ações articuladas em saúde pública, desenvolvimento urbano e meio ambiente”.



A dependência dos municípios da Bacia de Campos aos rendimentos do petróleo é preocupante. A senhora tem alguma alternativa para suprir esse quadro?



“Além de tudo o que já pontuamos anteriormente e que também faz parte dessa política de maior independência dos royalties, criamos o Fundo de Desenvolvimento Sustentável Sanjoanense (Fundessan), voltado para pequenos empresários, microempreendedores, agricultores, pescadores, marisqueiras e artesãos do município. Com taxa mensal de 0,5%, o Fundo busca tornar o crédito mais acessível àqueles que muitas vezes acabam excluídos do sistema financeiro tradicional devido aos altos juros. Também criamos o Conecta SJB, uma plataforma digital onde o sanjoanense pode cadastrar sua empresa para ter mais visibilidade, proporcionando uma forma mais eficaz de comprar produtos e contratar serviços, por meio de conexões comerciais mais ágeis e transparentes. Uma forma de valorizar e impulsionar os setores de comércio e serviços locais. Queremos ainda, entre outras ações, apoiar a incubação de empresas em parceria com universidades; criar o nosso Centro Tecnológico; incentivar a expansão do mercado imobiliário e polos de comércio e lazer, como shoppings, cinemas e praças de alimentação; apoiar as associações e cooperativas de produção e beneficiamento; e desburocratizar a abertura de empresas no nosso município”.



O fenômeno que ocorre há décadas em Atafona (com avanço do mar) já tomou área significativa do distrito. A ONU acaba de projetar a localidade em uma catástrofe mundial. Qual a prioridade da senhora em relação à situação?



“Tratamos desse assunto de forma muito responsável, com preocupação e também empenho. Diversas ações foram adotadas, desde o monitoramento do avanço até a busca por órgãos federais que pudessem atuar junto ao município com soluções para amenizar o problema. Em 2023, estivemos numa comitiva em Brasília, junto aos ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, em busca de soluções. A orientação que recebemos foi para providenciarmos a elaboração de um estudo de viabilidade técnica e econômica para que o atual cenário fosse analisado e possíveis soluções fossem apresentadas. O município já contratou a elaboração do termo de referência e está nas fases finais da elaboração do edital de licitação para a contratação desse estudo. Na ocasião, em Brasília, o deputado federal Murilo Gouvêa aportou recursos de R$ 1,8 milhão para ajudar o município no custeio desses estudos. A Prefeitura se comprometerá a aportar o recurso adicional para o estudo, que atenderá também o Açu. Depois de pronto, buscaremos recursos dos Governos Estadual e Federal para viabilizar a solução. Mas precisamos sempre entender que Atafona sofre as consequências de uma grave crise ambiental no mundo, como recentemente mostrado no relatório do clima da ONU. O Rio de Janeiro é outra cidade brasileira, além de dezenas de outras pelo mundo afora, que está sofrendo os impactos ambientais causados pelo aquecimento global. É um problema do planeta, e nós, aqui em São João da Barra, tratamos com enorme seriedade e estamos sempre em busca de soluções”.



Qual é a São João da Barra dos seus sonhos?



“Ela já começou a ser construída antes de mim, mas sou muito grata pela responsabilidade a mim confiada de poder continuar erguendo este sonho. Com planejamento e foco no bem-estar de todos, vamos seguir construindo um município íntegro, democrático e descentralizado, considerando que as decisões se consolidam na construção coletiva e participativa dos nossos munícipes, sem os quais não teríamos alcançado os resultados já obtidos e a disposição para continuarmos trabalhando ainda mais pelo desenvolvimento da nossa amada São João da Barra. O futuro já começou em São João da Barra; e ele é fruto dos sonhos e do trabalho de seu povo, que tanto amo”.