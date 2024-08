Danilo Barreto tem como vice a professora Maria Adriana, pela coligação "Liberta São João da Barra, composta pelo PP e o Novo - Foto Divulgação

Danilo Barreto tem como vice a professora Maria Adriana, pela coligação "Liberta São João da Barra, composta pelo PP e o Novo Foto Divulgação

Publicado 31/08/2024 16:01 | Atualizado 31/08/2024 16:23

SÃO JOÃO DA BARRA – Dois candidatos a prefeito disputam a eleição em São João da Barra. O município está situado ao norte do Estado do Rio de Janeiro e tem 36.573 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); mas, o número de eleitores é maior (aproximadamente 42 mil), porque milhares residem em municípios próximos, como Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana.



Um dos candidatos é o administrador de empresas Danilo Barreto, coligação “Liberta São João da Barra”, composta pelo PP e o Novo; a chapa tem na vice a professora Maria Adriana. A principal bandeira de campanha de Danilo é transformar a cidade em um modelo de gestão pública.



Para gerar empregos, o candidato pensa primeiro em cuidar da infraestrutura: “Nossa ideia é, antes de tudo, resolver os problemas de infraestrutura e saneamento básico que impedem a chegada de novas indústrias”. A criação de um polo industrial com base na proximidade do Porto do Açu faz parte da proposta, com foco na geração de empregos e renda.



O candidato entende que o município ainda não é recompensado devidamente pela instalação do Porto do Açu. Uma proposta apontada por ele é buscar maior integração entre o complexo portuário e a comunidade local, “visando garantir que os benefícios do desenvolvimento industrial sejam distribuídos de maneira mais justa”.



Com o desenvolvimento de áreas como turismo, agricultura, pesca e comércio Danilo acredita que possa livrar São João da Barra da profunda dependência dos rendimentos do petróleo. Educação; saúde; desenvolvimento humano; e o fenômeno que ocorre há décadas em Atafona provocado pela erosão costeira também estão no plano de governo.





ENTREVISTA



O DIA – A campanha eleitoral começou oficialmente no último dia 16; mas, já há algum tempo as articulações vinham sendo feitas. Como o senhor avalia o nível?



DANILO BARRETO - As movimentações políticas para quem não está no poder são sempre mais difíceis, principalmente quando o candidato não possui familiar na política, que é o nosso caso. Mesmo com todos os desafios, conseguimos montar uma nominata que de fato vai promover renovação na Câmara de Vereadores de São João da Barra. Acreditamos que a população está mais consciente e exigente quanto aos seus representantes, o que está elevando o nível das discussões e propostas apresentadas.



Qual é a sua bandeira de campanha?



“A principal bandeira de campanha é a transformação de São João da Barra em um município modelo de gestão pública, com foco nas pessoas, na transparência, na eficiência dos serviços públicos e na valorização dos servidores. Nossa campanha também enfatiza a importância da participação cidadã, o combate à corrupção e a criação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social do município”.



Geração de emprego e renda é uma demanda que depende também de incentivos para atrair investidores. Como o candidato pensa buscar essa saída?



“Nossa ideia é, antes de tudo, resolver os problemas de infraestrutura e saneamento básico que impedem a chegada de novas indústrias, bem como atuar em conjunto as companhias de energia, de telefonia e órgãos competentes para resolver os problemas de energia e sinal de telefonia em todos os distritos. Posteriormente, pretendemos criar um ambiente favorável para investimentos por meio da desburocratização dos processos, incentivos fiscais e a promoção de parcerias público-privadas. É preciso também reestruturar o Fundesan para dar oportunidade de crescimento aos negócios locais. Nossa proposta é a criação de um polo industrial que aproveite a proximidade do Porto do Açu, fomentando a geração de empregos e renda para a população local. Além disso, é preciso investir mais na capacitação dos sanjoanenses e organizar o transporte, de forma que ele atenda a demanda do porto. Nos últimos anos, vimos sanjoanenses perdendo seus empregos porque não tinham como se locomover até Cajueiro de madrugada. Somos a porta de entrada do Brasil para o mundo e não podemos mais tratar como normalidade esse tipo de descaso”.



O Porto do Açu é um marco em São João da Barra, com potencial para fazer o norte do Estado do Rio de Janeiro arrancar no desenvolvimento. O município é recompensado à altura?



“Apesar do potencial do Porto do Açu, o município ainda não é recompensado à altura. Nosso plano de governo propõe uma maior integração entre o Porto e a comunidade local, garantindo que os benefícios do desenvolvimento industrial sejam distribuídos de maneira mais justa. Isso inclui a capacitação da mão de obra local e a parcerias para garantir que as empresas estabelecidas no Porto contribuam para o desenvolvimento econômico e social do município”.



Desenvolvimento humano é uma necessidade quase unânime em nível nacional. Como solucionar? O senhor concorda que o eixo da solução esteja nos programas sociais?



“O desenvolvimento humano é uma prioridade e, embora os programas sociais sejam uma parte importante da solução, eles não são suficientes por si só. O plano de governo propõe uma abordagem integrada que inclui a melhoria da educação, a promoção da saúde, o incentivo ao empreendedorismo e a criação de oportunidades para todos. A ideia é capacitar os cidadãos para que possam se desenvolver de forma autônoma e sustentável. É preciso, de uma vez por todas, diferenciarmos assistência social de assistencialismo. Os programas sociais aplicados da maneira que estão, sem nenhum plano de emancipação da nossa gente, são meros instrumentos de opressão e de manutenção de um grupo que está há vinte anos no poder e de lá não quer sair”.



Saúde pública é também uma linha fora do prumo no país em vários estados e na maioria dos municípios. Qual a proposta capaz de garantir saúde para todos, com qualidade?



“A proposta para garantir saúde de qualidade para todos envolve a reestruturação do sistema de saúde municipal, com foco na melhoria da infraestrutura das unidades de saúde, na valorização dos profissionais e na ampliação dos serviços oferecidos. Inicialmente, precisamos resolver as enormes filas de exames e cirurgias. Posteriormente, nosso plano é construir o nosso tão sonhado Hospital Municipal com farmácia 24h, Centro de diagnóstico e casa de acolhimento. Além disso, criar o Centro de Saúde do Idoso, do Homem e da Mulher”.

Educação, turismo, agricultura. Como ficará o município nesses três itens, caso o senhor se eleja?



“Educação: O plano de governo propõe a valorização dos profissionais da educação, a melhoria das infraestruturas escolares e a implementação de projetos pedagógicos inovadores, como implantar em algumas unidades a escola em tempo integral e o modelo de Escola Cívico-Militar que tem dado certo em diversos lugares do Brasil. A educação será a base para o desenvolvimento do município. Turismo: Será desenvolvido um plano estratégico para impulsionar e diversificar o turismo, valorizando as belezas naturais e a cultura local, com o objetivo de transformar São João da Barra em um destino turístico de referência durante todo o ano. Agricultura: Precisamos ajudar o agricultor a se organizar e vender seu produto. O apoio ao setor agrícola será intensificado, com a introdução de novas tecnologias e a criação de programas de incentivo para pequenos e médios agricultores, visando o aumento da produção e a geração de renda no campo”.



E a infraestrutura?



“A infraestrutura é uma das prioridades do nosso plano de governo, que propõe a melhoria das vias públicas e das estradas vicinais de todas as localidades, a ampliação da rede de saneamento básico e a modernização dos equipamentos públicos. Há também a intenção de investir na infraestrutura digital, garantindo que o município esteja preparado para as demandas tecnológicas do futuro. Sabemos que é um grande desafio falar de infraestrutura numa cidade com vários núcleos urbanos, com distritos distantes entre si e a sede. Porém, uma das metas do nosso governo é implantar um Plano Diretor que seja adequado para a nossa atual realidade e permita que a gente cresça de forma ordenada, visando dotar de todos os distritos da infraestrutura básica, a começar com água potável nas torneiras, transporte gratuito digno, tratamento de esgoto, estradas e iluminação pública eficientes, entre outros”.



A dependência dos municípios da Bacia de Campos aos rendimentos do petróleo é preocupante. O senhor tem alguma alternativa para suprir esse quadro?



“Sim, o plano de governo propõe a diversificação da economia local, com o desenvolvimento de outras áreas como o turismo, a agricultura, a pesca e o comércio. A ideia é reduzir não só a dependência dos royalties do petróleo, mas também a das receitas provenientes das movimentações portuárias, criando uma economia mais robusta e diversificada, capaz de resistir às oscilações do mercado de petróleo”.



O fenômeno que ocorre há décadas em Atafona (com avanço do mar) já tomou área significativa do distrito. A ONU acaba de projetar a localidade em uma catástrofe mundial. Qual a prioridade em relação à situação?



“A situação em Atafona é uma das maiores prioridades do nosso plano de governo. A proposta inclui não só a continuidade do estudo, mas também a criação de um plano de contenção e mitigação dos efeitos do avanço do mar, com a participação de especialistas, para resolver de fato o problema que o governo que está há vinte anos no poder não foi capaz de resolver. Como nós sempre colocamos nas nossas reivindicações, não são só nossas histórias que estão sendo engolidas pelo mar, mas toda uma economia pesqueira crucial para nosso município. Além disso, será desenvolvida uma política de reassentamento para as famílias afetadas, garantindo condições dignas de moradia e segurança”.



Qual é a São João da Barra dos seus sonhos?



“A São João da Barra dos sonhos do candidato é um município próspero, com uma economia diversificada, serviços públicos de qualidade e uma gestão transparente e eficiente. É uma cidade onde todos os cidadãos tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, e onde o meio ambiente é preservado para as futuras gerações e que respeita o sanjoanense como gente em todos os distritos”.