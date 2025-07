A UTE GNA II ? no Porto do Açu - tem capacidade de fornecer energia a oito milhões de residências - Foto Divulgação (Porto do Açu)

A UTE GNA II ? no Porto do Açu - tem capacidade de fornecer energia a oito milhões de residências Foto Divulgação (Porto do Açu)

Publicado 25/07/2025 21:30

São João da Barra - Maior e mais eficiente usina a gás natural do Brasil, a Usina Termelétrica Gás Natural Açu II (UTE GNA II), no Complexo Portuário do Açu, em São João da Barra (RJ), será inaugurado segunda-feira (28), às 11h, com a presença do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estará acompanhado do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e de outras autoridades.

Com capacidade instalada de 1,7 Gigawatt (GW), a unidade tem potencial suficiente para fornecer energia a oito milhões de residências. Investimento de R$ 7 bilhões a obra – que integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal - gerou cerca de 10 mil empregos.

A Termelétrica GNA é um complexo de geração de energia composto pelas usinas GNA I e GNA II, movidas a gás natural. Ambas estão instaladas no Porto do Açu; juntas formam o maior parque termelétrico a gás natural da América Latina, com capacidade instalada de três GW.

A GNA I está operando desde 2021, com capacidade de 1,3 GW; já a GNA II, tem 1,7 GW. Faz parte do complexo o Terminal de Regaseficação de GNL (Gás Natural Liquefeito), de 21 milhões de metros cúbicos/dia. A soma das capacidades instaladas das térmicas gera energia suficiente para atender cerca de 14 milhões de residências.

LIBERAÇÃO EM JUNHO - A UTE GNA II Geração de Energia S.A. é uma termelétrica movida a gás natural. Segundo o Porto do Açu, a planta das usinas utiliza água do mar dessalinizada e busca alternativas para reduzir o consumo de gás natural, como a possibilidade de uso de hidrogênio. O projeto total representa um investimento de cerca de R$ 10 bilhões.

A liberação para a termelétrica começar a operar foi dada, no início de junho, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) . Na oportunidade, o diretor executivo da GNA, Emmanuel Delfosse, comentou que estava celebrando o início da operação comercial da segunda usina GNA II, marcando a transição para uma empresa 100% operacional.

O diretor ressaltou que a termelétrica passa a alcançar a marca de 3 GW de capacidade instalada: “Reforça a nossa contribuição e nosso compromisso com a resiliência do Sistema Interligado Nacional”. Ele também agradeceu à equipe da GNA, aos acionistas, financiadores, parceiros e aos stakeholders institucionais dos âmbitos federal, estadual e municipal, pelo apoio e confiança.