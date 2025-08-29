Professora Jéssica Ferreira orientou na elaboração do projeto do grupo, representado pela aluna Ana Luíza Foto Divulgação
Representado pela aluna Ana Luíza Barreto Caetano, a elaboração contou com orientação da professora Jéssica Ferreira Tardin.
Professora Jéssica Ferreira orientou na elaboração do projeto do grupo, representado pela aluna Ana Luíza Foto Divulgação
Projeto de escola da rede municipal está na programação de evento nacional
Selecionado entre os melhores do estado, trabalho de grupo de alunos sanjoanenses será defendido em Conferência Nacional da Juventude
