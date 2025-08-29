Professora Jéssica Ferreira orientou na elaboração do projeto do grupo, representado pela aluna Ana Luíza - Foto Divulgação

Publicado 29/08/2025 11:29

São João da Barra – IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), que acontece entre os dias 6 e 10 de outubro, em Brasília, terá um projeto de São João da Barra representando o município e o Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de “Reutilização da Fibra da Casca do Coco Verde para Filtro em Poços Artesianos”.

Desenvolvido por um grupo de estudantes da Escola Municipal Manoel Alves Rangel, do distrito de Quixaba, o projeto foi selecionado entre os melhores do estado, segunda-feira (25), durante etapa estadual, realizada no Centro de Estudos do Sumaré, Rio de Janeiro.

Representado pela aluna Ana Luíza Barreto Caetano, a elaboração contou com orientação da professora Jéssica Ferreira Tardin.

Ambas levarão à capital federal as propostas da juventude fluminense juntamente com representantes de todo o Brasil.A secretária municipal de Meio Ambiente, Marcela Toledo, comenta que a vitória deve ser atribuída ao êxito do Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea).

O programa integra as secretarias de Meio Ambiente e de Educação na organização das estratégias dos dois setores no município e tem como um dos marcos a Feira Municipal de Meio Ambiente, onde as escolas apresentam projetos desenvolvidos com apoio da prefeitura. "Este é um resultado que traduz a força da educação ambiental em São João da Barra”, realça Marcela.

PROTAGONISTAS - A secretária enaltece as quatro escolas que chegaram à etapa estadual e as 13 que participaram da feira municipal: “Cada uma contribuiu para que este processo fosse possível. O destaque da escola da Quixaba é motivo de orgulho, mas todas as unidades que estiveram envolvidas são parte fundamental dessa vitória”.

Os demais projetos do município apresentados na conferência estadual foram: "Permafrost e as Mudanças Climáticas"; "Cultivando Soluções: Como As Microalgas podem Captar o CO₂”; “A Algicultura no Combate aos Problemas Ambientais, Econômicos e Sociais”.

O secretário de Educação, Daniel Damasceno, incentiva que alunos da rede municipal são protagonistas das mudanças que o mundo precisa: “Continuem acreditando na ciência, na educação e na força das ideias. Estamos scelebranndo, acima de tudo, o futuro que esses alunos estão ajudando a construir”.