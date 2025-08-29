Na edição de maio os participantes puderam esclarecer as dúvidas e receberam orientações sobre processos e demandas Foto Divulgação
Firjan Norte realiza mais um encontro com empresas do Porto do Açu
Nova edição da Rodada de Negócios está programada para nove de setembro, no Centro de Convenções da Uenf, com inscrições grátis
Projeto de escola da rede municipal está na programação de evento nacional
Selecionado entre os melhores do estado, trabalho de grupo de alunos sanjoanenses será defendido em Conferência Nacional da Juventude
Empresa brasileira inicia construção de R$ 250 milhões no Porto do Açu
Ao final das obras, as operações de movimentação de líquidos serão feitas com a utilização dos tanques de armazenamento
Conferência elege três sanjoanenses entre delegadas para ato nacional
Três representantes de São João da Barra foram eleitas em Conferência Estadual de Políticas para Mulheres no final da semana
Mutirão Retificar vai auxiliar produtores e proprietários rurais em cadastro
Ação está programada para a Secretaria de Agricultura; objetivo é facilitar na regularização e retificação do Cadastro Ambiental Rural
Câmara segue TCE e aprova contas de gestão Carla Caputi por unanimidade
Tribunal apontou que município foi fiel às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e Legislativo acatou
