Na edição de maio os participantes puderam esclarecer as dúvidas e receberam orientações sobre processos e demandas - Foto Divulgação

Publicado 29/08/2025 12:06

São João da Barra – A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) Norte Fluminense volta a facilitar gestores de diferentes empresas a trocarem informações diretamente com os técnicos responsáveis pelos setores de compras de grandes empresas do Porto do Açu, em São João da Barra (RJ).

A oportunidade será dia nove de setembro, em mais uma edição da Rodada de Negócios, no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes. Empresas instaladas no complexo portuário estão envolvidas como parceiras. Os participantes também receberão informações sobre a atuação Firjan SENAI para educação profissionalizante, consultoria e execução de projetos de inovação.

De acordo com a Firjan, empresas e empresários que desejam conquistar novos clientes e ampliar oportunidades comerciais no Norte Fluminense devem se inscrever (gratuitamente) para o evento através do contato whatsapp 22-99277-1961 para receber o formulário que também pode ser acessado no link: https://bit.ly/45zWROP.

No último dia 13 de maio a federação realizou a terceira edição, com foco em empresas prestadoras de serviços específicos do setor metal mecânico. Várias empresas multinacionais instaladas no complexo participaram, , entre elas a Porto do Açu, VAST, GNA, Ferroport, DOME e BPORT, empresas do Grupo Prumo Logística. A expectativa é de que a próxima edição também atinja o objetivo.

OPORTUNIDADES - O presidente da Firjan Norte, Francisco Roberto de Siqueira, incentiva que esta é uma oportunidade estratégica para as empresas: “Uma iniciativa Firjan para impulsionar o desenvolvimento regional, fomentar a criação de empregos e fortalecer todo o setor". No ano passado, a segunda edição contou com a participação de representantes de empresas do setor de construção.

A primeira, em 2023, reuniu multinacionais a mais de 100 representantes de empresas de Campos, Macaé e São João da Barra. Membro da Gerência de Relacionamento e Desenvolvimento Empresarial da Firjan, Antônio Jardim lembra que a Roda de Negócios nasceu em 2020, com workshops para qualificação de fornecedores da região.

“Evoluimos ao longo dos anos e já realizamos eventos para empresas diversificadas e multisetoriais, uma para construção e outra para metal”, ressalta relatando: “Entendemos que assim conseguimos criar oportunidades de negócio para as empresas da região, além de melhorar e aumentar o percentual de fornecedores locais do Porto do Açu”.