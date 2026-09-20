Carla Caputi destaca o brilho e a beleza dos desfiles e avalia que o Carnaval tem um impacto muito importante na economia de São João da Barra - Foto Secom/Divulgação

Carla Caputi destaca o brilho e a beleza dos desfiles e avalia que o Carnaval tem um impacto muito importante na economia de São João da Barra Foto Secom/Divulgação

Publicado 20/09/2026 15:11

O Carnaval de São João da Barra consolidou-se, de forma incontestável, como a maior referência em luxo, beleza e organização no interior do Estado do Rio de Janeiro. Longe de ser apenas um período de entretenimento, a folia sanjoanense é uma engrenagem cultural e econômica complexa, movida pela paixão comunitária e sustentada por um robusto planejamento estratégico municipal.

Das seculares marchas-rancho aos desfiles monumentais na Avenida do Samba, o "Carnaval da Família" ferve na cidade, espalha-se pelos distritos e toma conta de praias como Grussaí, Atafona e Açu, atraindo uma população flutuante que chega a triplicar o contingente demográfico da cidade na alta temporada.

O segredo do sucesso, contudo, reside na preservação da identidade local somada ao profissionalismo. O município fomenta uma verdadeira "indústria criativa" que gera renda extra para milhares de famílias — desde costureiras e artesãos até os setores de hotelaria e comércio.

Para garantir a excelência dos desfiles, o governo municipal aplicou um reajuste de 5,3% nos recursos destinados às entidades carnavalescas, totalizando um investimento de quase R$ 1 milhão. Esse suporte financeiro e logístico antecipado permite que o evento cresça sem perder a essência do "Carnaval da Família".

O cenário é fortalecido por um sistema de segurança integrada (com monitoramento 24h) e por uma estrutura urbana que dobra a capacidade de serviços como saúde, limpeza e transporte gratuito. O ápice do espetáculo reside na histórica rivalidade entre as escolas de samba Congos e Chinês.

As duas agremiações travam um embate estético fascinante que move paixões arrebatadoras e arrasta multidões. Foliã autêntica, a prefeita Carla Caputi detalha os bastidores logísticos, os desafios de gerenciar o impacto econômico e o sentimento de governar a cidade que realiza o Carnaval mais seguro, luxuoso e apaixonante da região.

ENTREVISTA /CARLA CAPUTI

Comprovadamente, São João da Barra tem um Carnaval referência em luxo, beleza e respeito. Quem são os protagonistas desse fenômeno?

Carla Caputi - O Carnaval é, na sua essência, uma festa popular, que tem como protagonista o povo. Nossa folia se tornou referência porque reflete a criatividade, o empenho, a alegria, a dedicação e a veia artística do sanjoanense. Além das nossas agremiações carnavalescas quase centenárias, temos também blocos de rua, como o dos Mascarados, e mantemos nosso tradicional Concurso de Dominós e Mascarados.

A rivalidade e a beleza das apresentações de Congos e Chinês receberam, inclusive, visibilidade da imprensa internacional. Como a Prefeitura planeja expandir o apoio financeiro e logístico para que essas escolas mantenham o padrão de luxo e continuem atraindo os holofotes do mundo?

CC - Assumi um compromisso com as agremiações carnavalescas da cidade e com a valorização da nossa cultura. Neste ano, os termos de fomento firmados com as entidades foram reajustados em 5,3%. Além disso, para permitir um melhor planejamento das nossas agremiações, metade da subvenção já foi paga, no dia 28 de agosto, o que certamente refletirá na preparação dos desfiles do próximo ano. Os repasses para Congos e Chinês, junto com Os Indianos e Vila Imperial, somam quase R$ 1 milhão.

O Carnaval de São João da Barra tem uma forte identidade ligada às marchas-rancho e a blocos quase centenários, como o Bloco dos Indianos. Quais são as políticas da Secretaria de Cultura para garantir que as novas gerações continuem valorizando e perpetuando essas tradições locais?

CC - Naturalmente, o Carnaval de São João da Barra foi se adaptando, e a maioria das agremiações passou da marcha-rancho para o samba-enredo há algumas décadas. Como você citou, o quase centenário Os Indianos mantém a tradição da marcha-rancho e é o único bloco, não escola de samba, a receber a subvenção da Prefeitura, por meio da nossa Secretaria de Cultura. Dessa forma, contribuímos com a perpetuação dessa tradição.

A marca do evento sempre foi o "Carnaval da Família". Estruturalmente, como a Prefeitura trabalha para descentralizar a festa na sede, nos distritos e nas praias (como Grussaí e Açu), garantindo o mesmo padrão de organização em todos os pontos?

CC - O Carnaval é, sem dúvida, a nossa maior manifestação cultural. E não é de hoje que a Prefeitura oferece uma grande estrutura na Avenida do Samba e também para quem opta por curtir a folia nas praias e distritos. Como, a cada ano que passa, nosso município, que tem a marca de realizar o melhor Carnaval do interior, recebe mais foliões, acredito que apenas o espaço físico na sede talvez não fosse suficiente. A Prefeitura, por meio de diversas secretarias envolvidas na realização do evento, dá suporte aos tradicionais blocos em quase todos os distritos e também promove eventos nesses locais, mantendo o clima de alegria e folia mesmo distante da nossa Avenida do Samba.

Qual foi o impacto econômico real estimado para o comércio, setor de pousadas e profissionais autônomos locais com o prolongamento das atividades festivas no município?

CC - O Carnaval tem um impacto muito importante na economia de São João da Barra. Durante esse período, recebemos um grande fluxo de visitantes, o que aumenta significativamente a movimentação no comércio, nas pousadas, bares, restaurantes e em diversos outros serviços. Mas esse impacto vai muito além dos estabelecimentos formais. O Carnaval gera oportunidades para ambulantes, artesãos, costureiras, músicos, profissionais que trabalham na montagem das estruturas, na produção dos desfiles e para muitas famílias que conseguem uma renda extra durante a festa.

Por isso, quando a Prefeitura investe no Carnaval, não estamos falando apenas de entretenimento. Estamos valorizando uma das nossas maiores manifestações culturais e, ao mesmo tempo, estimulando a economia local. Quanto mais conseguimos ampliar a programação e distribuir as atividades pela sede, praias e distritos, maior é a possibilidade de fazer esse recurso circular dentro do próprio município, beneficiando quem vive e trabalha em São João da Barra.

São João da Barra é amplamente elogiada pela tranquilidade e segurança durante os dias de folia. Quais investimentos em monitoramento, tecnologia e parcerias com as forças de segurança foram determinantes para alcançar esse resultado?

CC - Não é só no Carnaval. Tratamos a segurança pública como uma das nossas prioridades. Nos últimos anos, reforçamos o efetivo da nossa Guarda Municipal e firmamos convênios com a Polícia Militar, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), e também para o abastecimento das viaturas no município, sem a necessidade de deslocamento até o batalhão, em Campos. Com a Polícia Civil, também firmamos convênio para aumentar o efetivo no atendimento da 145ª Delegacia de Polícia.

Temos ainda o nosso Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que conta com uma central de monitoramento e atua 24 horas por dia de forma estratégica, integrando a Guarda Municipal, a Defesa Civil, a Postura e as forças policiais. É uma estrutura essencial para a fiscalização constante e o atendimento imediato a eventuais emergências. Para a realização de grandes eventos, também mantemos a interlocução e contamos com o apoio das forças de segurança pública, sobretudo em relação ao aumento do efetivo, além de contratarmos empresas de segurança privada para dar suporte nesses períodos.

Diante do crescimento contínuo do volume de turistas a cada ano, quais são os maiores desafios de infraestrutura urbana (limpeza, saúde e transporte) que a sua gestão prioriza para que o Carnaval cresça sem perder o controle e o conforto?

CC - Em toda a alta temporada, nossa população flutuante praticamente triplica. E isso requer, sem sombra de dúvidas, planejamento da Prefeitura para os serviços públicos, além da constante articulação com as forças de segurança, para que destinem efetivo especial para o nosso município. Um levantamento feito pela Secretaria de Serviços Públicos apontou que, no último Carnaval, a média diária da coleta de resíduos sólidos domiciliares foi quase o dobro da registrada nos dias de baixa temporada.

Nosso transporte público municipal, que é gratuito, também registrou uma circulação de passageiros muito maior, assim como houve aumento no atendimento das nossas unidades de saúde, além de uma grande estrutura preparada na área central para eventuais atendimentos aos foliões. Nas praias, reforçamos o número de salva-vidas. Enfim, são várias ações para proporcionar dias de alegria e tranquilidade aos nossos munícipes e a todos que escolhem passar os dias de folia junto com a gente.

A rivalidade sadia entre Congos e Chinês é brilhante, principalmente, pela surpresa que as duas agremiações apresentam na avenida. Como a prefeita se posiciona nesse embate?

CC - São as mais tradicionais escolas do nosso município, que apresentam belíssimos desfiles, refletindo toda a criatividade dos artistas da nossa cidade. E também têm torcedores apaixonados, que vibram com bastante entusiasmo nas apresentações de domingo e terça de Carnaval. Fico feliz, como prefeita, de poder colaborar com as escolas.

Quando falamos dos desfiles de Carnaval, não podemos resumir tudo ao luxo e à beleza que passam pela avenida. Há praticamente uma indústria por trás. Tem o pessoal que trabalha nos barracões, nas esculturas e nos carros alegóricos, sem falar nas pessoas que confeccionam as lindas fantasias. Tudo isso movimenta também a economia do setor cultural. E o resultado é o que todos os anos nos encanta na Avenida do Samba. Nesse embate entre Congos e Chinês, o grande vencedor é o folião, que pode prestigiar grandes desfiles em São João da Barra.

Deixando de lado a “neutralidade” que o cargo de prefeita possa lhe impor, a carnavalesca Carla Caputi é Congos ou é Chinês?

CC - Eu sou São João da Barra, uma apaixonada por esta terra e por todas as nossas manifestações culturais. Congos, Chinês, Os Indianos e Vila Imperial dão um show na Avenida do Samba. Quem ainda não viu, aproveite para se programar e, com certeza, é nosso convidado para viver o melhor Carnaval do interior do Rio de Janeiro.