Uma simulação prática, na praia de Atafona, tratou do alinhamento e do manejo correto na faixa de areia - Foto Secom/Divulgação

Uma simulação prática, na praia de Atafona, tratou do alinhamento e do manejo correto na faixa de areia Foto Secom/Divulgação

Publicado 23/09/2026 19:41

Preparar agentes públicos, técnicos e parceiros institucionais para atuarem de forma padronizada, segura e eficaz em ocorrências nas praias do município é o objetivo do governo de São João da Barra (RJ). Para isso, a Secretaria de Meio Ambiente realizou uma capacitação voltada ao Protocolo de Atendimento Prévio no Encalhe de Mamíferos Marinhos Vivos.

A iniciativa foi marcada por um evento realizado nessa terça-feira (22), no auditório do governo municipal. O encontro buscou coordenar os procedimentos iniciais de isolamento, segurança e proteção dos animais até a chegada de equipes especializadas, evitando ações desordenadas.

De acordo com a secretária Marcela Toledo, a urgência da medida reflete a preocupação com episódios na região, como o marcante encalhe recente de um filhote de baleia-jubarte na Praia de Grussaí, além do monitoramento constante da orla, que registra ocorrências sazonais de cetáceos.

Também há registros de outros animais marinhos ao longo do extenso litoral sanjoanense. Segundo Marcela, o caso específico de Grussaí trouxe um aprendizado importante e evidenciou a necessidade de respostas rápidas e organizadas entre os diferentes órgãos que atuam diariamente no território.

Simulação prática

O treinamento foi promovido em parceria com o Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMM-Lagos) e reuniu representantes da Guarda Civil Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, secretarias de Pesca e Aquicultura, de Serviços Públicos e Limpeza Pública.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também esteve envolvido, juntamente com o Projeto de Educação Ambiental Pescarte, Instituto Tamar e Reserva Caruara. A formação foi dividida em dois módulos: contou com uma parte teórica pela manhã, abordando biologia e biossegurança.

Uma simulação prática à tarde, na praia de Atafona, tratou do alinhamento e do manejo correto na faixa de areia. As palestras foram ministradas pelos especialistas Bruno Comelli, Greicy Runes e Gabriela Siqueira, integrantes do GEMM-Lagos.

Diretrizes rigorosas

Sobre os mamíferos marinhos, por meio da Instrução Normativa nº 3 , o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) oficializou, recentemente, novas e rigorosas diretrizes para a permanência de mamíferos aquáticos em cativeiro em todo o território nacional.

A medida visa garantir o bem-estar e estabelecer padrões técnicos severos para empresas e instituições que mantêm essas espécies sob seus cuidados. O texto diz que as entidades que pretendem manter mamíferos aquáticos em cativeiro deverão cumprir integralmente as obrigações que já eram previstas pelo Ministério do Meio Ambiente.

O foco central da regulamentação está voltado às condições de subsistência, saúde e manejo adequado de espécies sensíveis que dependem do ambiente marinho ou de águas continentais. A resolução reforça a importância da iniciativa do governo de São João da Barra, que demonstra preocupação social com os direitos dos animais e com a preservação da fauna ameaçada.