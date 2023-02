MERITI PET: evento totalmente dedicado aos cuidados com os animais - Divulgação/ PMSJM

Publicado 03/02/2023 19:58

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, convida a população para participar do “MERITI PET”, evento totalmente dedicado aos cuidados com os animais. Os serviços serão oferecidos na Praça do Parque Araruama, neste sábado (4), das 9h às 14h.

Serviços do Meriti Pet: vacinação antirrábica, banho e tosa, corte de unha, limpeza dos ouvidos, orientação veterinária, campanha de adoção e muito mais.

A organização reforça que vagas são limitadas para serviços de banho e tosa - lista será liberada às 9:00 (serviço não disponível para gatos).

A Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal seguirá promovendo outras ações, como: vacinação antirrábica, cadastramento de protetores e de ONGs e averiguação de denúncias. Em caso de dúvidas, entre em contato através do Petsapp: (21) 99813-3737.