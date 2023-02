Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação/PMSJM

Publicado 04/02/2023 19:52

A Prefeitura de São João de Meriti anunciou a realização de um concurso público para a área de Educação. Os interessados podem se inscrever pela internet até às 23h59 do dia 13 de março.



Ao todo, foram abertas 271 vagas para os seguintes cargos: Auxiliar Administrativo (9); Orientador Social (16); Professor II - da Creche Escolar ao 5º Ano do Ensino Fundamental (90); Professor II - Mediador de Aprendizagem (17); Assistente Social (25); Pedagogo Social (2); Técnico Jurídico (2); Orientador Educacional (25); Orientador Pedagógico (25); Professor I - Artes (3); Professor I - Ciências (4); Professor I - Educação Física (7); Professor I - Geografia (4); Professor I - História (2); Professor I - Língua Inglesa (2); Professor I - Língua Portuguesa (8); Professor I - Matemática (8); Psicólogo (22).



Além de formar cadastro reserva, o objetivo é preencher as vagas, com candidatos de nível médio e superior. As jornadas de trabalho serão de 16 a 40 horas semanais, referente remuneração mensal no valor que varia de R$1.320,00 a R$2.424,00.



Os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer nos dias 30 de abril e 7 de maio de 2023. Para alguns cargos também haverá prova de títulos.