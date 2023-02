A escola tem mais de mil alunos matriculados e foi municipalizada em 2018 - Edgar Maciel

A Prefeitura de São João de Meriti reinaugurou a Escola Municipal Professor Jansem Pereira de Melo, no Jardim Meriti. Esta é a décima unidade educacional reformada neste segundo mandato do prefeito Dr. João.



A escola, que tem mais de mil alunos matriculados e foi municipalizada em 2018, passou por uma grande obra e está pronta para a volta às aulas, que será nesta segunda-feira, dia 6.



“Hoje é dia de agradecer e entregar mais um instrumento educacional totalmente reformado. Nossa Educação está com mais de 32 mil alunos matriculados. Essa é uma das três escolas, além das sete creches que criamos nestes seis anos de governo. Saímos de 28 mil para 32 mil alunos na rede municipal e vou continuar investindo em Educação porque isso é investir no futuro”, destacou o Prefeito de Meriti, Dr. João.



A escola recebeu nova pintura, manutenção e colocação de telhados, construção de banheiros com acessibilidade, troca de janelas, portas, pisos e caixa d'água, rebaixamento nas salas, nova jardinagem, pintura e revitalização geral da quadra esportiva. Além da substituição de toda instalação elétrica.

A diretora da unidade, Sandra Andrade, trabalha na Educação de Meriti há 24 anos. “Tudo o que for preciso para esta comunidade, eu vou investir. Não vou decepcioná-los. Agradeço ao prefeito Dr. João, ao Valdecy da Saúde, nossa secretária interina Ana Paula. E por fim, a família Jansem, que são professores, auxiliares, coordenadores. Isso é só o início”.



A escolha do nome da unidade é uma homenagem ao professor Jansem Pereira de Melo, fundador do antigo colégio.

“O colégio Jansem Pereira de Melo, antigo Guararapes, nasceu do sonho de um nordestino em levar educação para todos. Agora com essa reforma, ela vem pra confirmar que o sonho continua. Que a escola possa abrir novas porta e novos sonhos. Falar do meu pai é falar de sonhos”, disse Jansem Filho, filho do homenageado.



Em sua fala, a secretária interina de Educação, Cultura e Turismo, Ana Paula Gomes, agradeceu o trabalho realizado pelo prefeito e disse: “Essa unidade recebe uma demanda enorme e atende a mais de mil alunos diariamente. Com essa revitalização estamos prontos para dar início ao ano letivo de 2023. Não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João e ao deputado estadual Valdecy da Saúde por estarem sempre ao lado da Educação”.

