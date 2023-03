Meriti inicia campanha de vacinação bivalente contra covid-19 - Edgar Maciel

Meriti inicia campanha de vacinação bivalente contra covid-19

Publicado 28/02/2023 21:10

O município de São João de Meriti iniciou a campanha de vacinação bivalente contra covid-19. Até a próxima segunda-feira, 6/3, serão vacinados apenas idosos com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos de idade e seus trabalhadores.

Integrantes do grupo prioritário terão que apresentar comprovante de vacinação com, no mínimo, duas doses do esquema vacinal inicial.



Segundo a pasta, se o meritiense nunca se vacinou com as vacinas monovalentes contra a covid-19, é preciso iniciar o esquema primário de duas doses. Aguardar o intervalo mínimo de quatro meses após a segunda dose para receber a vacina Pfizer bivalente. Ela imuniza contra o antigo vírus e o variação Ômicron.



A secretária de Saúde Márcia Lucas destacou a importância da ação: “Estou muito feliz com essa nova etapa da campanha de vacinação no combate à covid-19. Em um primeiro momento, vamos imunizar todos os grupos prioritários. A pandemia ainda não acabou, precisamos manter o esquema vacinal em dia e continuar lutando pelo extermínio desse vírus”.



O aposentado Vitor Cesário, 78 anos, disse: “A vacinação é fundamental para evitar que as pessoas sejam acometidas por essa doença tão grave. Busco sempre manter minhas vacinas em dia. Infelizmente, muita gente não se atentou a essa responsabilidade e evidentemente registramos um número alto de mortes”.



Os polos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Aos sábados nas tendas do posto Aníbal Viriato e da Paróquia Nossa Senhora da Glória das 8h às 12h.



Pontos de vacinação bivalente São João de Meriti:



Paróquia Nossa Senhora da Glória: Rua Dinorá Silva, nº 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM)



USF Tibagi: Rua Tibagi, nº 100/101 - Jardim Metrópole



USF de Vila São João: Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



ESF da Vila Tiradentes: Rua Dr. José de Carvalho, nº 162 - Vila Tiradentes



USF da Vila União: Rua Álvaro Proença, nº 243 - Parque São Nicolau



Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato: Rua Pastor Joaquim Rosa, nº 26 - Jardim Meriti