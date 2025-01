Secretaria de Trabalho e Renda de Meriti realizou um treinamento completo para entrevistas de emprego - Gilberto Rocha

Secretaria de Trabalho e Renda de Meriti realizou um treinamento completo para entrevistas de empregoGilberto Rocha

Publicado 20/01/2025 12:15

São João de Meriti – Os trabalhadores de São João de Meriti têm uma nova oportunidade para se preparar para o mercado de trabalho. Isso porque começou a funcionar a Sala de Treinamento para Entrevistas de Emprego, da Secretaria de Trabalho e Renda de São João de Meriti.

– Osde São João de Meriti têm uma nova oportunidade para se preparar para ode trabalho. Isso porque começou a funcionar a, da Secretaria de Trabalho e Renda de São João de Meriti.

Os participantes, na sua maioria jovens, aprendem como se comportar numa entrevista e quais as melhores estratégias para elaborar um bom currículo. Na oportunidade, eles recebem orientações sobre comportamento e ética dentro das empresas.



“Essa é mais uma novidade da nova gestão. Nosso objetivo é facilitar a vida dos trabalhadores da cidade e já estamos oferecendo muitos serviços. O treinamento é o primeiro passo, numa grande jornada, para que o trabalhador seja inserido no mercado de trabalho”, destacou o secretário de Trabalho e Renda, Bruno Correia.



O secretário de Trabalho e Renda, Bruno Correia (esq), deu as boas vindas para o grupo que participou do treinamento Gilberto Rocha

Os treinamentos acontecem às segundas, quartas e sextas em dois horários: das 10h às 12h e das 14h às 16h. Os interessados podem se inscrever através do telefone 2018-1752 ou presencialmente na sede da secretaria de Trabalho e Renda, que fica no andar térreo do prédio da Prefeitura, localizada na avenida Presidente Lincoln, 899, no Jardim Meriti.