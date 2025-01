Deputado federal Bebeto em inauguração do Hospital Municipal de São João de Meriti - Reprodução

Publicado 20/01/2025 21:07 | Atualizado 20/01/2025 21:08

São João de Meriti – Diversas inaugurações e reformas voltadas para a área da saúde municipal foram beneficiadas com o impacto dos mais de R$ 37 milhões em emendas parlamentares destinadas pelo Deputado Federal Bebeto. O investimento resultou nas conquistas do Hospital Municipal e Centro de Oncologia, o (CER) Centro de Reabilitação, o Hospital Infantil de Éden e, agora, na mais recente inaugurada Maternidade do Morrinho.

Do total de emendas conseguidas pelo deputado, aproximadamente oito milhões foram repassadas no ano de 2023, e mais de 28 milhões no ano de 2024. Totalizando R$ 37.831.489,00 em recursos para melhorar a saúde da cidade.



“Esses investimentos mostram o quanto foi importante ter sido eleito Deputado Federal para representar e estar colocando recursos para melhorar a saúde da nossa cidade. Nossas instalações poderão servir de referência para outras cidades, com equipamentos modernos. Vamos seguir trabalhando juntos por uma cidade melhor e representando cada cidadão meritiense em Brasília”, disse o deputado federal Bebeto.



Veja o que encontrar em cada unidade:



Hospital Municipal de São João de Meriti – a unidade conta com uma nova ala especializada em oncologia, trazendo tratamento de câncer para mais perto da população. Estrutura moderna de quatro andares, equipada com 63 leitos para clínica médica, 20 leitos para enfermaria oncológica, 22 leitos de CTI e laboratórios.



Maternidade do Morrinho - unidade possui 120 leitos, dois centros cirúrgicos, equipamentos de ponta e diversos recursos para que as mães do município possam ser atendidas. Nela também poderão ser feitas cirurgias eletivas ginecologia, hérnia e vesícula.



Centro Especializado em Reabilitação - profissionais especializados nas áreas de ortopedia, neurologia, fisiatria, psicologia, fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, serviço social e terapia ocupacional.



UPA Infantil - leitos de internação, salas vermelha, amarela e de isolamento, farmácia e refeitório. Além de um laboratório para exames de análises clínicas, um centro de imagem totalmente digitalizado e uma ambulância nova.



Diante do histórico de destinação de recursos para o município, o deputado é considerado o que mais destinou emendas parlamentares, marcando seu compromisso com a transformação da região.