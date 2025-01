O prefeito Léo Vieira acompanhou o trabalho das equipes no Jardim Íris - Gilberto Rocha

O prefeito Léo Vieira acompanhou o trabalho das equipes no Jardim ÍrisGilberto Rocha

Publicado 23/01/2025 17:45

São João de Meriti – A Prefeitura de Meriti realizou a instalação de lonas de contenção para prevenir deslizamentos em uma encosta no bairro Jardim Íris. A ação foi finalizada com a técnica de rapel e grampeamento da lona, uma medida emergencial que visa preservar a área até que as obras de recuperação definitiva possam ser executadas.

– A Prefeitura de Meriti realizou a instalação depara prevenirem uma encosta no bairro Jardim Íris. A ação foi finalizada com a técnica de rapel e grampeamento da lona, uma medida emergencial que visa preservar a área até que as obras de recuperação definitiva possam ser executadas.

O prefeito Léo Vieira acompanhou o trabalho das equipes que colocaram uma lona de 20 metros de extensão, com o objetivo de minimizar os impactos do período de fortes chuvas.



“Estamos realizando a primeira etapa do maior programa de prevenção já visto na cidade. Solicitei recursos através da nossa parceria com o governo estadual e federal para que sejam feitas obras de contenção no Jardim Íris e outras encostas em situação de risco”, frisou Léo.



fotogaleria

A Secretaria de Defesa Civil e Secretaria de Obras e Serviços Públicos instalou guarda-corpos de concreto na encosta, evitando que os moradores ultrapassem os limites de segurança.



“Esse serviço de prevenção faz parte de uma força-tarefa para garantir a segurança dos moradores do Jardim Íris e mais 22 pontos críticos da cidade. A lona de proteção é importante para evitar a saturação do solo e os deslizamentos, enquanto aguardamos a chegada das obras definitivas de contenção”, comentou Rodrigo Henriques, o secretário municipal de Defesa Civil.