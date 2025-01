Serviço pioneiro de agendamento online do CadÚnico em São João de Meriti - Gilberto Rocha

Publicado 23/01/2025 18:39

A Prefeitura de São João de Meriti criou o primeiro agendamento online para cadastro e atualização do CadÚnico da Baixada Fluminense. O serviço pioneiro já está disponível no site

- A Prefeitura de São João de Meriti criou o primeiropara cadastro e atualização doda Baixada Fluminense. O serviço pioneiro já está disponível no site portal.meriti.rj.gov.br . A expectativa da Secretaria Municipal de Assistência Social é realizar cerca de três mil atendimentos por mês.

Os interessados devem acessar o site portal.meriti.rj.gov.br e preencher o formulário. Imediatamente o usuário ficará sabendo a data, local e horário do atendimento.



Quem pretender fazer atualização de cadastro será encaminhado para a Central do CadÚnico, que fica na rua São João Batista, 742, no Centro da cidade. Já os interessados em realizar o primeiro cadastro no CadÚnico serão atendidos no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da residência, sempre das 8h às 17h.



Confira o endereço dos cinco CRAS da cidade:



CRAS Centro: Rua São João Batista, 742 – Centro

CRAS Éden: Avenida Tenente-Aviador Nilton Campos Soares, 2472 – Éden

CRAS Jardim Íris: Rua Copacabana, 50 – Jardim Íris



CRAS Vila São José: Avenida Comendador Teles, 3199 – Vila São José



CRAS José Bonifácio – Rua Visconde de Barbacena, 546 – Parque José Bonifácio