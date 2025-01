O gerente regional Reginaldo Junior, os secretários municipais André Rocha e Bruno Correia, e o superintendente Bruno Moraes - Gilberto Rocha

Publicado 24/01/2025 21:36 | Atualizado 24/01/2025 21:37

São João de Meriti – O município de São João de Meriti vai ganhar uma Agência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego. O novo equipamento, que estava dez anos paralisado, funcionará no local do “Espaço do Trabalhador” da secretaria. Nele, os trabalhadores terão acesso a diversos serviços e benefícios, sem precisar de longos deslocamentos.

Além da equipe técnica da secretaria, o espaço contará com quatro servidores do Ministério oferecendo os serviços de emissão de carteira de trabalho, habilitação do seguro desemprego, registro profissional, rescisão de contrato, orientações trabalhistas, entre outros serviços do Ministério do Trabalho e Emprego.



Os secretários municipais Bruno Correia (Trabalho e Renda) e André Rocha (Comunicação Social) receberam a visita do superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro, Bruno Moraes e o gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Duque de Caxias, Reginaldo Junior, para avaliar as adaptações necessárias na agência.



O secretário municipal de Trabalho e Renda, Bruno Correia, destacou a importância da agência na cidade. “A chegada desse novo equipamento será uma grande conquista para os munícipes que irão se beneficiar dessa facilitação de acesso aos serviços, concentrados em Meriti”, frisou Bruno. “Vamos trabalhar juntos para oferecer a melhor estrutura possível e garantir serviços fundamentais para os munícipes”, acrescentou o superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro, Bruno Moraes.

A primeira Agência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego de São João de Meriti vai funcionar na rua Egas Muniz, número 22, Vilar dos Teles.