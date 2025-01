O prefeito Léo Vieira (de branco) ao lado de secretários no primeiro dia da Operação Meriti em Ordem - Gilberto Rocha

Publicado 24/01/2025 13:02

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti iniciou, nesta quinta-feira (23), a Operação Meriti em Ordem para orientar e conscientizar ferros-velhos, oficinas e empresas de reciclagens na cidade. Um dos principais pontos enfatizados foi a importância dos estabelecimentos em atuarem de forma adequada entro das normas ambientais e fiscais.

O prefeito Léo Vieira pontuou sobre o início da operação na cidade. “Estamos nas ruas para solucionar os passivos ambientais, que são os danos causados ao meio ambiente. A primeira fase da operação é educativa e de orientação, através de uma união de forças entre as secretarias que estão levando informação para as oficinas, empresas de reciclagens e ferros-velhos”, frisou. “Na segunda fase da operação, vamos fiscalizar e punir aqueles que insistirem com irregularidades, além de coibir a comercialização de materiais provenientes de furto e roubo, como bueiros e cabos de energia”, finalizou Léo.

A operação orientou sobre o acúmulo descontrolado de sucata, mau armazenamento de materiais que criem situações propícias para criadouro de doenças e o descarte irregular. Os estabelecimentos visitados terão 30 dias para normalizar e se adequar às normas das questões ambientais e de documentação.



O secretário municipal de Ambiente, Antonio Marcos (esq), explica sobre o manual informativo para o prefeito Léo Vieira (centro) Gilberto Rocha

“A operação iniciou com o objetivo de orientar os estabelecimentos, para cumprirem com as normas e ajudarmos com a regularização. Nossa missão final é eliminar o passivo ambiental, as irregularidades e o impacto negativo do trabalho informal”, completou Antonio Marcos Barreto, secretário municipal de Ambiente, que abordou os responsáveis dos estabelecimentos e entregou uma nota com um manual informativo.



Operação enfatizou a importância das empresas atuarem de forma adequada dentro das normas ambientais e fiscais Gilberto Rocha

A comitiva da Operação Meriti em Ordem foi formada por secretários, fiscais e agentes das Secretarias Municipais de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, Fazenda, Segurança Pública, Saúde, Ação Comunitária.