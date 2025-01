Equipes da Saúde Mental de Meriti participaram da roda de conversa sobre "Redução de Danos" - Gilberto Rocha

Publicado 31/01/2025 07:19

São João de Meriti - Equipes da Saúde Mental de Meriti participaram de uma roda de conversa abordando o tema “Redução de Danos”, no CAPS AD Marinheiro João Cândido. O encontro fez parte das ações no mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental.

A superintendente do Programa da Saúde Mental do município, Christiane Goulart, enfatizou a relevância do evento. “Essa iniciativa é muito importante e acontece todo mês com um tema diferente. Dessa forma, os profissionais dos equipamentos estão sempre se atualizando e absorvendo novos conteúdos. Estamos trabalhando para ampliar os serviços na cidade e acolher quem mais precisa”, frisou Christiane.



A roda de conversa faz parte da programação mensal de educação continuada da equipe de Saúde Mental de Meriti Gilberto Rocha

O sociólogo e pesquisador em Saúde Pública na EPSJV/Fiocruz, Dênis Petuco, comentou sobre o tema da roda de conversa. “A redução de danos é uma abordagem relativamente recente, que tem um pouco mais de três décadas e visa minimizar os riscos associados ao uso de drogas. Isso significa que precisamos construir estratégias de cuidado com esse grupo e multiplicar a ideia de integralidade, tratando as pessoas por inteiro”, concluiu Dênis.



A gestora dos CAPS AD Marinheiro João Cândido, Débora Bastos, pontuou sobre o evento. “Tivemos a presença do Dênis, que é um profissional incrível e que trouxe muita informação e conteúdo. Esse momento oxigena o trabalho das equipes de Saúde Mental e aproxima as experiências sobre as práticas relacionadas no cuidado das pessoas assistidas”, completou Débora.