O prefeito Léo Vieira e o deputado federal General Pazuello com membros que participaram da reunião - Gilberto Rocha

Publicado 27/01/2025 19:38 | Atualizado 27/01/2025 20:23

São João de Meriti – O município recebeu, nesta segunda-feira (27), a notícia que mais recursos para a Saúde e Segurança Pública estão a caminho. Anúncio foi feito durante reunião do deputado federal General Pazuello com o prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, na sede da prefeitura.

Na oportunidade, o deputado General Pazuello reafirmou o compromisso em unir esforços entre os governos municipal e federal para a construção de uma cidade mais segura para todos. “Estou à disposição para fortalecer e ampliar a segurança pública de São João de Meriti, vamos buscar iniciativas e trabalhar juntos nesse âmbito”, frisou o deputado.



O prefeito Léo Vieira destacou a importância da parceria com o legislativo federal. “Estamos comprometidos em trabalhar em parceria para implementar políticas públicas que fortaleçam as nossas forças de segurança e transformem a cidade em um lugar mais seguro. Essa é uma das nossas prioridades”, afirmou. “Agradeço pelo apoio e confiança depositada na nossa gestão, pois acreditamos em uma Meriti que os munícipes vivam com mais dignidade e tranquilidade”, concluiu o prefeito Léo.



O secretário municipal Leonardo Vieira (Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública) também participou da reunião com a comitiva do parlamentar.



O prefeito Léo Vieira ao lado do deputado federal General Pazuello e o secretário municipal Leonardo Vieira Gilberto Rocha

Disque Denúncia



São João de Meriti passará a ser um dos sete municípios da Baixada a integrar o projeto do Disque Denúncia. O Deputado General Pazuello anunciou que irá destinar uma emenda parlamentar para a implantação de um núcleo do programa na cidade.



A iniciativa tem como objetivo criar um "cerco/linha de proteção" para a região, reforçando a segurança para a população do Grande Rio. O coordenador do Disque Denúncia, José Guilherme Gonçalves, também esteve na reunião.



"Atualmente, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, o Disque Denúncia mantém convênios ativos em apenas cinco cidades. A expansão para a Baixada Fluminense reforça a importância de parcerias estratégicas entre os governos federal e municipal para o fortalecimento da segurança pública e o combate à criminalidade", declarou Pazuello.



A reunião abordou a importância da parceria do governo municipal com o legislativo federal Gilberto Rocha

O deputado também anunciou a destinação de R$ 1 milhão em investimentos para a Saúde do município.