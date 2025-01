O prefeito Léo Vieira recebeu, em seu gabinete, o secretário estadual Feu Braga - Gilberto Rocha

O prefeito Léo Vieira recebeu, em seu gabinete, o secretário estadual Feu BragaGilberto Rocha

Publicado 30/01/2025 09:57

São João de Meriti – O prefeito Léo Vieira recebeu, em seu gabinete, o secretário estadual do Rio de Transformação Digital, coronel Feu Braga, para preparar a adesão de Meriti ao Programa RJ Digital Municípios e a implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações).

– O prefeito Léo Vieira recebeu, em seu gabinete, o secretário estadual do Rio de Transformação Digital, coronel Feu Braga, para preparar a adesão de Meriti aoe a implantação do(Sistema Eletrônico de Informações).

O sistema é disponibilizado gratuitamente pelo Governo do Estado do Rio para digitalizar todos os processos e requerimentos administrativos. De acordo com o programa, a vida dos cidadãos será facilitada, diminuindo a burocracia na abertura e tramitação dos processos administrativos, tudo isso de forma eletrônica, sem papeladas.



O prefeito de Meriti, Léo Vieira comentou sobre a importância da reunião. “Hoje tivemos o início das conversas para a implantação de um sistema eletrônico que vai transformar Meriti em uma cidade digital, com mais transparência, agilidade e eficiência. Quero agradecer ao governador Cláudio Castro, ao secretário Feu Braga e todos os profissionais envolvidos”, pontuou.