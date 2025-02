Léo Vieira, o Prefeito de São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Reprodução/ Léo Vieira Instagram

São João de Meriti - O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, enviou para a Câmara dos Vereadores um projeto de reforma administrativa que prevê a redução de 40% dos cargos comissionados. A medida vai cortar 2.512 cargos, passando de 6.275 para 3.762 em 2025.

Com a reforma, os cofres municipais serão beneficiados, gerando uma economia de mais de R$ 40 milhões anuais.



O objetivo é direcionar esses recursos para investimentos nas áreas de saúde e infraestrutura da cidade.



Transparência



O primeiro mês da gestão Léo Vieira apresentou agendas estratégicas, além de muitas dificuldades, após a situação de calamidade financeira exposta. Ainda assim, o chefe do executivo fez questão de arcar com todas as demandas e reforçar o compromisso com o cidadão.





Só na última semana foram pagos mais de seis milhões em débitos deixados pela gestão passada. Além da já mencionada regularização do pagamento de todos os servidores municipais, aposentados e pensionistas

“Todos os dias desse primeiro mês de governo estivemos trabalhando e pagando dívidas. São parcelamentos com o Governo Federal, dívida previdenciária que somam R$ 6.633.244,17 mil reais que nós tiramos da nossa administração e que poderiam estar sendo destinados a melhorias na cidade, mas estamos tendo que arcar com dívidas passadas”, lamentou Léo.



Em edição do Diário Oficial do dia 10 de janeiro, a Prefeitura de São João de Meriti decretou estado de calamidade financeira. A dívida encontrada é superior a R$ 400 milhões de reais, de acordo com a atual equipe econômica. Após conhecimento dos fatos, a organização iniciou uma serie de cortes de gastos para evitar que o cidadão sofra com tamanho descaso.



“Aos poucos, estamos arrumando a casa e colocando São João de Meriti na rota do desenvolvimento. As dificuldades são grandes, mas estou otimista e organizando toda a administração porque, em breve, vou contar boas novas para nossa cidade. Agradeço ao morador da minha cidade pela confiança e aos servidores por estarem do meu lado e ajudando a construir uma nova cidade”, finalizou o prefeito Léo Vieira.