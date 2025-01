Marcelo Kaiuca, vice-presidente da Firjan, presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região e coordenador do Programa Calçada Acessível; prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira; secretário de Habitação e Urbanismo, Leonardo Vieira; e Renato Lopes, subsecretário de Habitação e Urbanismo - Gilberto Rocha

Publicado 31/01/2025 10:00

São João de Meriti - O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, assinou um convênio de parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), para iniciar o programa “Calçada Acessível”. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura urbana e criar projetos de acessibilidade em calçadas e espaços públicos.

O ‘Calçada Acessível’ é fruto da parceria entre a federação e a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Através do trabalho em parceria entre a Firjan e a Prefeitura, equipes técnicas irão elaborar um manual técnico de padronização de construção, manutenção e reforma das calçadas, com um olhar sensível para a mobilidade urbana de idosos e pessoas com deficiência.



“É com grande satisfação que firmamos esta parceria para a modernização da infraestrutura viária, que vai garantir uma cidade mais acessível, segura e sustentável. Construir um espaço urbano inclusivo é um compromisso com a qualidade de vida dos meritienses, além de revitalizar Meriti e atender às necessidades de acessibilidade', disse Léo Vieira, reforçando que a iniciativa significa um marco no aprimoramento da mobilidade urbana.



A parceria foi formalizada no gabinete do prefeito de São João de Meriti, com a presença do vice-presidente da Firjan e coordenador do programa, Marcelo Kaiuca, secretariado municipal e equipe técnica da Firjan.



“O programa visa organizar as cidades, oferecer mais condições de mobilidade para todos os cidadãos. Temos exemplos de regiões que conseguiram mudar a realidade dos negócios, atraindo mais investimentos, impulsionando o comércio somente por oferecer melhor estrutura nas calçadas”, destacou Marcelo Kaiuca, que também atua pela Baixada Fluminense como presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região.



O programa conta com arquiteto urbanista que, junto com as equipes técnicas das prefeituras, oferece orientações sobre quais as melhores alternativas para a cidade. Nesse sentido, o programa segue a linha de atuação da Firjan, no reconhecimento da vocação industrial, avaliando as particularidades, desafios e potenciais de cada local.



O arquiteto urbanista da Firjan, Luiz Gustavo Guimarães, enfatizou sobre o desafio de pensar as melhorias para uma cidade com grande densidade populacional. “São João de Meriti possui aproximadamente 13.200 habitantes por km², o que a coloca entre as cidades mais adensadas da América do Sul. Esse é um ponto de atenção no que diz respeito a mobilidade ativa da cidade, pois projetar acessibilidade em cidades já consolidadas é um grande desafio para os municípios brasileiros”, frisou o especialista, que acompanha a elaboração dos projetos de mobilidade urbana em diversos municípios. O programa contribui para que as gestões públicas consigam se adequar e atender o que determina a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 13.146, de 6 de julho 15 e do Decreto Federal 5.296.