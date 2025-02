Prefeito Léo Vieira acompanha retorno das aulas na rede municipal de ensino em Meriti - Gilberto Rocha

Publicado 06/02/2025 20:02

São João de Meriti - Milhares de alunos retornaram às aulas nas 71 unidades escolares da rede municipal de ensino em Meriti, nesta quinta-feira (06).

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, acompanhado dos secretários municipais Eneila Lucas (Educação, Ciência e Tecnologia) e André Rocha (Comunicação), esteve presente no retorno às aulas da Escola Municipal Professor Jansen Pereira de Melo, no bairro Jardim Meriti.



“Vamos trabalhar muito para garantir um ensino de qualidade, com acolhimento e ambientes mais confortáveis para os nossos alunos e profissionais. Nossa gestão cuidará das escolas e creches para oferecer um espaço adequado”, ressaltou. “Espero que todas nossas crianças e jovens tenham um ótimo ano letivo”, completou o prefeito Léo Vieira.



Prefeito Léo Vieira desejou um ótimo ano letivo aos alunos da Escola Municipal Professor Jansen Pereira de Melo

Na oportunidade, Léo visitou o refeitório, a sala de recursos e algumas salas de aula da unidade, ao lado da diretora e da coordenadora da Escola Municipal Professor Jansen, Sandra Andrade e Carla Patrícia.



O prefeito Léo Vieira e a secretária de Educação, Eneila Lucas

Presente no retorno das atividades, a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Eneila Lucas, comentou sobre o início das aulas. “Esse momento renova as esperanças e significa mais um passo fundamental para o futuro dos nossos alunos. Estamos empenhados em criar um ambiente de ensino-aprendizagem com oportunidade para todos alcançarem seu potencial máximo”, frisou Eneila.