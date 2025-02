O espaço tem quase 8 mil usuários cadastrados e é coordenado pela Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência - Gilberto Rocha

O espaço tem quase 8 mil usuários cadastrados e é coordenado pela Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso e à Pessoa com DeficiênciaGilberto Rocha

Publicado 06/02/2025 22:37

São João de Meriti – O Centro de Convivência da Melhor Idade é sucesso ao promover atividades saudáveis em São João de Meriti. Localizado no bairro Jardim Meriti, na rua Joana Kalil s/nº, o espaço é uma referência no cuidado com a saúde física e mental dos idosos, promovendo o bem-estar e qualidade de vida.

– Oé sucesso ao promover atividades saudáveis em São João de Meriti. Localizado no bairro Jardim Meriti, na rua Joana Kalil s/nº, o espaço é uma referência no cuidado com a saúde física e mental dos idosos, promovendo o bem-estar e qualidade de vida.

Com quase 8 mil usuários cadastrados, o espaço oferece atividades gratuitas, aulas de alongamento, hidroginástica e fitdance, como também os serviços de vacinação, fisioterapia, auriculoterapia, acupuntura e massoterapia. Além disso, o centro disponibiliza atendimento psicológico e orientação jurídica.



Para fazer parte do grupo do equipamento, basta ter idade igual ou superior a 60 anos, apresentar o cartão do SUS, uma cópia do RG e do comprovante de residência, e duas fotos 3x4.

O Centro de Convivência oferece atividades gratuitas para a melhor idade Gilberto Rocha



A moradora do Jardim Sumaré, Tereza Lucas Braga, de 76 anos, contou sobre a experiência positiva. “Faço parte dessas atividades desde o início, quando não venho sinto até que falta um pedaço de mim. Minha saúde melhorou e fiz muitas amizades. Minha atividade predileta é a aula de alongamento”, compartilhou Tereza. “Esse espaço significa qualidade de vida e isso é maravilhoso. Basta olhar para ver como todos estão felizes e sorridentes”, acrescentou Maria José Ferreira, de 65 anos, moradora do Jardim Meriti e apaixonada pelas aulas de hidroginástica. A moradora do Jardim Sumaré,, de 76 anos, contou sobre a experiência positiva. “Faço parte dessas atividades desde o início, quando não venho sinto até que falta um pedaço de mim. Minha saúde melhorou e fiz muitas amizades. Minha atividade predileta é a aula de alongamento”, compartilhou Tereza. “Esse espaço significa qualidade de vida e isso é maravilhoso. Basta olhar para ver como todos estão felizes e sorridentes”, acrescentou, de 65 anos, moradora do Jardim Meriti e apaixonada pelas aulas de hidroginástica.

A moradora do Jardim Meriti, Maria José Ferreira Gilberto Rocha



O padre e morador do Jardim Meriti, Geraldo da Silva, de 84 anos, também marcou presença no centro para atualizar a caderneta de vacinação. “Vim tratar da saúde que é fundamental, recebi um reforço da vacina contra a Covid. Agradeço demais pelo carinho, devemos valorizar esses profissionais à serviço do bem das pessoas”, concluiu.

O padre e morador do Jardim Meriti,, de 84 anos, também marcou presença no centro para atualizar a caderneta de vacinação. “Vim tratar da saúde que é fundamental, recebi um reforço da vacina contra a Covid. Agradeço demais pelo carinho, devemos valorizar esses profissionais à serviço do bem das pessoas”, concluiu.

O padre Geraldo da Silva, de 84 anos, esteve no Centro para reforçar a dose da vacina contra Covid Gilberto Rocha

O Centro de Convivência da Melhor Idade de São João de Meriti é coordenado pela Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência.