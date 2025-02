Conselho municipal do Trabalho e Renda de Meriti se reúne pela primeira vez no ano - Gilberto Rocha

Conselho municipal do Trabalho e Renda de Meriti se reúne pela primeira vez no anoGilberto Rocha

Publicado 17/02/2025 09:04

São João de Meriti - O Conselho Municipal do Trabalho e Renda de São João de Meriti se reuniu pela primeira vez no ano, na sede da Prefeitura. O encontro faz parte da programação de alinhamento dos conselheiros para tratar de políticas públicas, formado por uma composição tripartite e paritária, integrado pelo poder público, empregadores e trabalhadores.

Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Bruno Correia, o conselho é fundamental para a construção de políticas públicas da pasta. “Nosso compromisso é retomar o diálogo e reestruturar o conselho, fortalecendo a conexão com a sociedade civil, empregadores e demais representantes. Juntos, vamos traçar um planejamento sólido e um calendário estratégico para transformar os próximos anos em um período de conquistas e realizações”.



O secretário Bruno Correia reforçou o compromisso de retomar o diálogo, além de planejar um calendário sólido e estratégico Gilberto Rocha

A reunião contou ainda com a presença da presidente do conselho que representa o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada e Sul Fluminense, Mirian Rodrigues, o representante do Sindicato da Construção Civil de Duque de Caxias e Meriti, Sérgio Luiz da Conceição, a representante da Associação Comercial e Empresarial de Meriti, Fátima da Fonseca, a representante do Fórum de Cooperativismo Popular da Economia Solidária de Meriti, Maria Iraci Martins, e demais conselheiros.



A presidente do conselho municipal do Trabalho e Renda, Mirian Rodrigues, realizou a abertura da primeira reunião do ano. “Temos como objetivo maior de habilitar o nosso município a receber recursos para qualificação profissional, geração de oportunidades, inclusão social e muito mais”, afirmou. “Somos um dos conselhos mais antigos do Estado do Rio, criado em 1997 e temos um conselho muito participativo pronto para atender as demandas da nossa população em relação a emprego e renda”, acrescentou Mirian.



A presidente do conselho municipal, Mirian Rodrigues (esq) Gilberto Rocha