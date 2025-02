Equipe técnica da Defesa Civil acompanhou o alerta da sede no bairro Jardim Meriti - Gilberto Rocha

Publicado 12/02/2025 20:33

São João de Meriti – Para garantir a proteção e segurança da população meritiense, a Defesa Civil de São João de Meriti realizou, na manhã desta quarta-feira (12), um teste de alerta sonoro em doze pontos da cidade.

A ação que tem como objetivo avaliar o funcionamento dos equipamentos, que por determinação do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), deve ser acionado todo dia 10 de cada mês, às 10h.



Meriti conta com 12 sirenes localizadas em diversos bairros Divulgação/ Defesa Civil Meriti

O secretário municipal da Defesa Civil, Rodrigo Henriques (Drigão), enfatizou a importância do teste sonoro. “Esse protocolo de segurança é fundamental nos casos de ocorrência dos grandes eventos adversos. Temos em todo território, pluviômetros e sirenes monitorados para efetuarmos uma resposta rápida à população meritiense localizada nas áreas vulneráveis e de risco”, pontuou.



O secretário municipal da Defesa Civil, Drigão (centro), acompanha o acionamento das doze sirenes na cidade para o teste de alerta sonoro Gilberto Rocha

Até o momento, Meriti conta com 12 sirenes localizadas nos bairros: Coelho da Rocha, Itacaré, Jardim Meriti (Sede da Defesa Civil), Jardim Sumaré, Venda Velha, Vila Ruth, São Mateus, Parque Analândia, Parque Alian, Estrada das Pedrinhas, Morro do Gonçalves e Morro do Pau Branco.



O meteorologista da Defesa Civil de Meriti, Anselmo Pontes, comentou sobre o protocolo de segurança. “Os alertas sonoros serão emitidos em qualquer caso de anormalidade nas áreas mais sensíveis da cidade. Estamos preparados para informar o andamento de uma possível ameaça para os munícipes”, afirmou Anselmo.



A organização ressalta que todas as ações preventivas estão sendo realizadas desde o primeiro dia de janeiro, como a limpeza de ralos e bueiros, até a dragagem dos rios Sarapuí e Pavuninha, em parceria com o Governo do Estado.



A Defesa Civil orienta a população a estar sempre atenta às orientações e, em caso de necessidade, acione o número 199.