O trailer tem como objetivo oferecer assistência médica e social para moradores em situação de rua - Gilberto Rocha

O trailer tem como objetivo oferecer assistência médica e social para moradores em situação de ruaGilberto Rocha

Publicado 10/02/2025 17:19 | Atualizado 10/02/2025 17:19

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti entregou, nesta segunda-feira (10), o novo trailer do Consultório na Rua, localizado na Praça da Matriz, no centro da cidade. A estratégia que foi criada pelo Governo Federal em 2011, tem como objetivo oferecer assistência médica e social para moradores em situação de rua, promovendo atendimento itinerante e integrado com as Unidades Básicas de Saúde. - A Prefeitura de São João de Meriti entregou, nesta segunda-feira (10), o novo trailer do, localizado na Praça da Matriz, no centro da cidade. A estratégia que foi criada pelo Governo Federal em 2011, tem como objetivo oferecerpara moradores em situação de rua, promovendo atendimento itinerante e integrado com as Unidades Básicas de Saúde.

O prefeito Léo Vieira (centro) participou da entrega do novo trailer do Consultório na Rua, localizado na Praça da Matriz Gilberto Rocha

O secretário de Saúde, Dr. Carlos Neto, ressaltou a importância do serviço para a cidade. “Esse equipamento é fundamental para São João de Meriti. Vamos realizar a busca ativa dos moradores em situação de rua para garantir assistência tanto à saúde física quanto à saúde mental”, afirmou.



O Consultório na Rua contará com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e dentistas, garantindo um suporte completo para essa parcela da população.



fotogaleria

O prefeito Léo Vieira participou da entrega do novo trailer e elogiou o trabalho realizado pela pasta. “Temos que olhar para cada cidadão com empatia e respeito. Precisamos nos colocar no lugar do outro e buscar essa forma de atendimento em todos os setores da Prefeitura, não apenas na saúde”, declarou.



Prefeito Léo Vieira destacou a importância de um atendimento humanizado Gilberto Rocha

A coordenadora do Consultório na Rua, Taís Buestein, explicou que, apesar da resistência inicial de alguns moradores, a maioria busca o trailer para receber atendimento. “A Prefeitura trouxe esse projeto para acolher e dar suporte a essas pessoas. Nosso objetivo é oferecer atendimento médico, odontológico e social para garantir melhores condições de vida a quem mais precisa”, afirmou.



A iniciativa era aguardada há muito tempo por moradores da cidade. Ivete Ornelas, residente do centro de São João de Meriti, comemorou a entrega do trailer. “Esse trailer é muito importante, a cidade precisava de um projeto que olhasse para os moradores em situação de rua com dignidade e cuidado”, destacou.