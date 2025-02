Prefeito Léo Vieira assina participação de Meriti no Consórcio Intermunicipal de Segurança ao lado do prefeito de Caxias, Netinho Reis - Divulgação

Prefeito Léo Vieira assina participação de Meriti no Consórcio Intermunicipal de Segurança ao lado do prefeito de Caxias, Netinho ReisDivulgação

Publicado 08/02/2025 13:29

São João de Meriti - O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, assinou na tarde de sexta-feira (7), um termo que renova a participação do município no Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), ao lado do prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis.



Criado em 2018, o CISPBAF é composto por 19 municípios do Estado do Rio de Janeiro, e tem como finalidade unir esforços para construir um cinturão eletrônico que garanta maior segurança pública, mobilidade urbana, inteligência na entrega dos serviços públicos, além do monitoramento de enchentes e alagamentos.

- O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, assinou na tarde de sexta-feira (7), um termo que renova a participação do município no Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (), ao lado do prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis.Criado em 2018, o CISPBAF é composto por 19 municípios do Estado do Rio de Janeiro, e tem como finalidade unir esforços para construir um cinturão eletrônico que garanta maior segurança pública, mobilidade urbana, inteligência na entrega dos serviços públicos, além do monitoramento de enchentes e alagamentos.

O prefeito Léo Vieira pontuou sobre a união de forças para ampliar a segurança na Baixada Fluminense. “A segurança pública é uma das nossas prioridades e temos como missão continuar fortalecendo as parcerias para garantir mais tranquilidade à população meritiense, assim como todos os nossos munícipes vizinhos”, disse.



“Investiremos na reformulação da Guarda Civil, na Torre de Monitoramento e muito mais, através do apoio do governador Cláudio Castro”, acrescentou o prefeito de Caxias, Netinho Reis.



Um dos principais sistemas de segurança pública é o Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC-BF), que atua na Baixada Fluminense. O CICC-BF foi criado por iniciativa da prefeitura de Duque de Caxias e faz parte do CISPBAF. O objetivo do CICC-BF é monitorar e atender as demandas locais, conectando e agilizando as ações das polícias.