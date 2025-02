A Prefeitura de Meriti vem realizando a troca do manilhamento no bairro Éden - Gilberto Rocha

Publicado 11/02/2025 17:03

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, vem realizando a troca do manilhamento na Rua Ana, esquina com a Avenida Getúlio de Moura, no bairro Éden.

As obras estão atendendo às reivindicações antigas dos moradores que sofreram durante anos com alagamentos na região.



“Quando chove a água invade a rua e as casas, fora o lixo que vem junto. As dificuldades quando chove são grandes e com essa obra vai ficar muito melhor para os moradores”, comentou o morador do bairro, Mauro Lacerda.



Com as melhorias, os alagamentos deixarão de ser um problema para os moradores. Em diversos bairros, a Prefeitura vem instalando novas manilhas e construindo novas caixas coletoras, permitindo assim o melhor escoamento das águas das fortes chuvas de verão.