Publicado 12/02/2025 17:29

São João de Meriti - Diante dos riscos diários enfrentados, funcionários que atuam no controle de endemias pelas ruas da cidade receberam uma ação de atenção à saúde promovida pela equipe de Vigilância Sanitária da Prefeitura de São João de Meriti.

Durante a ação, foi aplicada a vacina Pneumo 23, que protege contra 23 tipos de bactérias pneumocócicas, responsáveis por doenças como pneumonia, meningite e septicemia. Além disso, os profissionais passaram por testagem para hepatite.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Dr. Renato Lameirão, destacou que essa iniciativa faz parte de uma diretriz estabelecida pelo prefeito Léo Vieira desde o início do ano. "Temos que cuidar desses funcionários que estão diariamente na rua, cuidar com carinho, mostrar que a atual gestão está buscando todas as formas de melhorar as condições de trabalho e garantir a saúde física deles também. É cuidar de todo mundo", afirmou.



O superintendente de Vigilância em Saúde, Dr. Renato Lameirão, destacou que é preciso cuidar das pessoas que cuidam de gente Gilberto Rocha

A ação demonstra o compromisso da atual gestão municipal com a valorização dos servidores e a promoção da saúde pública, garantindo melhores condições de trabalho para aqueles que estão diariamente atuando na prevenção de doenças e na proteção da população meritiense.



Para o coordenador de Vigilância Epidemiológica, Paulo Marcos Ribeiro, aqueles que estão nas ruas no combate direto ficam mais expostos a contrair vírus, fungos e outras doenças existentes em ambientes insalubres.



Para os próprios agentes, a iniciativa representa mais segurança no exercício da função.



Prefeitura de São João de Meriti realiza ação de saúde para agentes de endemias Gilberto Rocha