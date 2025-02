São João de Meriti recebe quarta edição do SESC Verão com esporte, lazer e cultura - Gilberto Rocha

Publicado 13/02/2025 18:14 | Atualizado 13/02/2025 18:16

São João de Meriti – A Vila Olímpica de São João de Meriti recebe a quarta edição do projeto SESC Verão com programação especial trazendo atividades e shows gratuitos para toda a família. O segundo fim de semana terá uma clínica de ginástica artística com a medalhista olímpica Flavia Saraiva. Além dos shows de Lenine, Marvvila e Aryelle. A entrada é gratuita com doação solidária para o Mesa Brasil.

Na área de lazer: brinquedos gigantes, recreação, Jogos dos Artistas. Na educação: exposição Ambiental, feira de artesanato, instante criativo e oficina de construção de pipas. Na assistência, a exposição Roda de Invenções. Na saúde: massoterapia, intervenção artística em saúde, orientação de hidratação e sucos saudáveis, além de uma oficina criativa de protetor labial. Na cultura: ponto de leitura, a contação de histórias: “Lá no mar tem areia” e o cortejo Churumello Circus que fez a festa por onde passou.



Na área da saúde, o público aproveitou a equipe de massoterapia para relaxar no evento Gilberto Rocha

O gerente do SESC de Meriti, Roberto Barcelos, comentou sobre a realização do evento. “A idealização desse projeto nasceu do SESC Rio, proporcionando bem-estar e qualidade de vida através das diversas atividades de lazer, esportivas e saúde. É muito gratificante realizar mais uma edição para a população de Meriti”, frisou Roberto. “Estamos muito animados em poder trazer esse belíssimo projeto através das parcerias. Este ano esperamos promover também o SESC de Inverno, que vai valorizar a diversidade cultural na cidade”, completou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São João de Meriti (Sincovame), Sérgio Claro, que também agradeceu pela parceria do presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



O secretário municipal Leonardo Vieira (com microfone) participou da abertura do SESC Verão 2025 ao lado do gerente do SESC Meriti, Roberto Barcelos (esq) e o presidente da Sincovame, Sérgio Claro (dir) Gilberto Rocha

Representando o prefeito Léo Vieira, o secretário municipal de Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública, Leonardo Vieira, participou da abertura do evento. “Esse evento é muito importante para a cidade através da parceria de sucesso com o SESC de Meriti. A Prefeitura cedeu a Vila Olímpica e o apoio logístico para levar essa oportunidade de lazer, esporte, cultura e saúde às famílias meritienses”, ressaltou Leonardo.



Programação Sesc Verão 2025 (São João de Meriti)



15 de fevereiro



14h –Clínica de Ginástica Artística com Flávia Saraiva

16h – Aryelle

20h – Lenine



16 de fevereiro



14h – Clínica de Vôlei de Areia com Emanuel

18h – Marvvila



A Vila Olímpica de São João de Meriti fica no seguinte endereço: Rua Milton, s/n – Bairro Grande Rio, São João de Meriti.