A Defesa Civil de Meriti instalou lonas de contenção na encosta da Vila São João Gilberto Rocha

Publicado 19/02/2025 08:58

São João de Meriti - A Defesa Civil de São João de Meriti realizou uma ação de prevenção de deslizamentos de encostas. Na ocasião emergencial, a pasta instalou lonas de contenção na Rua Ernesto de Melo, na Vila São João.

O subsecretário da Defesa Civil de Meriti, Victor Hugo, acompanhou os agentes e destacou a importância da ação preventiva. “Estamos vendo aqui como é perigoso para os moradores e para quem passa pela rua. O prefeito Léo Vieira tem trabalhado em uma campanha de conscientização para o descarte correto do lixo, que está diretamente ligado à prevenção de acidentes mais graves”, ressaltou o subsecretário.



A organização explica que as chuvas fortes, o desmatamento e o descarte inadequado de lixo domiciliar agravam esse problema, que também afeta São João de Meriti.



Para o morador do bairro, Jonathan de Castro, a obra trouxe alívio para os moradores da região. “É um misto de problemas. Além do barro, que pode ceder a qualquer momento e arrastar as casas, há uma grande quantidade de lixo e entulho jogados no local. Quando chove, precisamos ficar em alerta máximo”, comentou Jonathan.

