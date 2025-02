O bloco Cuca Fresca do CAPS Vonita movimentou a Praça da Matriz, no Centro de Meriti. - Fotos: Gilberto Rocha

Publicado 20/02/2025 10:32 | Atualizado 20/02/2025 10:52

Os usuários e funcionários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Vonita movimentaram a Praça da Matriz, no Centro de São João de Meriti, com um bloco de Carnaval. O grupo também contou com a participação de usuários de outras unidades. Fantasiados e ao som de marchinhas carnavalescas, o bloco Cuca Fresca chamou a atenção de quem passava pela região, e alguns até se animaram a participar da festa.

Para a diretora do CAPS, Heidy Gonçalves, tirar os usuários do ambiente fechado tem um impacto significativo no tratamento deles: “Trazer os usuários para ocupar a rua, que é o local de pertencimento deles, influencia diretamente na evolução clínica de cada um, além de promover a integração com a sociedade”, comentou a diretora.

A Subsecretaria de Atenção Básica esteve presente acompanhando o trabalho da equipe. “O CAPS é um equipamento da Prefeitura de suma importância. Temos que cuidar de todos, e estou adorando ver essa interação dos usuários com a população”, destacou o subsecretário Antônio Moreira.

A superintendente do Programa de Saúde Mental do município, Christiane Goulart, ressaltou a importância da ressocialização desses usuários na sociedade. “Nosso foco é inserir novamente esses usuários na sociedade, no mercado de trabalho e nos projetos culturais da nossa cidade”, afirmou a superintendente.